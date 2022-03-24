ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ ⟩ Разве может Bondora подстрекать меня к тому, чтобы брать кредит "на черный день"?

В частности, читатель получал сообщения типа «6500 евро - и будь готов к черным дням» или «Вот вам кредит в размере 6500 евро на выходные». Однако ни в одном из полученных электронных писем не упоминается период времени и сумма, подлежащая возмещению за такое удовольствие.

По словам юриста отдела предпринимательства Департамента защиты потребителей и технического надзора (TTJA) Греты Леэсманн, действительно, существуют строгие правила рекламы финансовых услуг для потребителей. Они направлены на то, чтобы на потребителей не влияла позитивная и завлекающая реклама при принятии важных финансовых решений, и они могли бы лучше оценить риски, связанные с кредитованием. В противном случае можно безнадежно растратить свои финансы и попасть в ловушку.

Поэтому реклама потребительских кредитов должна быть представлена ​​в нейтральной для потребителя манере. В рекламу может быть включена только разрешенная и обязательная информация, предусмотренная законодательством.

Однако, по словам Леэсманн, эти правила применяются только к рекламе. «Реклама — это публикуемая информация с целью увеличения продаж товаров или услуг. Правила не распространяются на прямую почтовую рассылку или информационные бюллетени, рассылаемые определенным лицам», — пояснила она.