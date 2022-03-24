Украина говорит о потоплении российского корабля в Бердянске. Главные события 29-го дня войны

По оценкам экспертов, у Украины пока достаточно сил, чтобы держать оборону по ключевым направлениям, а местами и для контратаки.

В частности, по данным американских разведслужб, под Киевом украинская армия оттеснила российские войска на расстояние 55 км от центра города и грозит взять их в окружение.

Между тем боевые действия продолжаются. В ночь на четверг российская армия снова вела обстрелы Киева, Харькова, Чернигова и Мариуполя.

В четверг должны работать семь гуманитарных коридоров, в том числе из осажденного Мариуполя в Запорожье, сообщила министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По данным ВСУ, в ночь на четверг российские самолеты совершили 250 боевых вылетов с целью нанесения ударов по военным и гражданским объектам. Это рекордный показатель с начала войны, говорят в генштабе Украины.

В условиях военных действий Би-би-си не может проверить точность этой информации.

Последнее развитие на фронтах

Утром в четверг ВМС Украины сообщило об уничтожении российского десантного корабля в порту Бердянска.

"В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Орск" Черноморского флота захватчиков", - заявило ведомство на своей странице в "Фейсбуке".

В социальных сетях появляются фотографии и видеозаписи, на которых виден военный корабль в клубах черного дыма.

Мариуполь. Фото: SOPA Images

В ночь на четверг украинская сторона также заявила, что Россия стягивает к границам Украины дополнительные подразделения. В частности, активность наблюдается в Гомельской области на границе с Беларусью, куда, по сведениям Вооруженных сил Украины, перебрасываются части Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

В ВСУ предпринимаемые действия связывают с большими потерями, которые несет российская армия.

"По имеющейся информации, с целью восстановления потерь 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа в военных комиссариатах Смоленской области активизированы меры по заключению контрактов. Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии", - говорится в сводке генштаба.

Точные цифры потерь с российской стороны неизвестны. Единственный раз информация оглашалась минобороны 2 марта, тогда сообщили о 498 погибших российких военных.

Однако, по оценкам украинского командования и НАТО, на данный момент речь идет о 9-15 тыс. убитых, а с учетом раненых российские потери могут составлять 30-40 тыс. человек.

Между тем, по информации минобороны России, которую Би-би-си не может оперативно проверить, в ночь на четверг российская армия полностью захватила город Изюм - райцентр в Харьковской области.

Население Изюма составляет всего 50 тыс. человек, но город является важным железнодорожным узлом.