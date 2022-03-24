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Украина говорит о потоплении российского корабля в Бердянске. Главные события 29-го дня войны

BBC News Русская служба
Украина говорит о потоплении российского корабля в Бердянске. Главные события 29-го дня войны
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BBC
Фото: BBC News

В четверг исполняется ровно месяц с начала военного вторжения России в Украину. За это время российской армии не удалось овладеть ни одним из крупнейших городов страны. В одном из немногих, оказавшихся под оккупацией, - Бердянске - украинские военно-морские силы, как они утверждают, уничтожили российский большой десантный корабль.

По оценкам экспертов, у Украины пока достаточно сил, чтобы держать оборону по ключевым направлениям, а местами и для контратаки.

В частности, по данным американских разведслужб, под Киевом украинская армия оттеснила российские войска на расстояние 55 км от центра города и грозит взять их в окружение.

Между тем боевые действия продолжаются. В ночь на четверг российская армия снова вела обстрелы Киева, Харькова, Чернигова и Мариуполя.

В четверг должны работать семь гуманитарных коридоров, в том числе из осажденного Мариуполя в Запорожье, сообщила министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По данным ВСУ, в ночь на четверг российские самолеты совершили 250 боевых вылетов с целью нанесения ударов по военным и гражданским объектам. Это рекордный показатель с начала войны, говорят в генштабе Украины.

В условиях военных действий Би-би-си не может проверить точность этой информации.

Последнее развитие на фронтах

Утром в четверг ВМС Украины сообщило об уничтожении российского десантного корабля в порту Бердянска.

"В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Орск" Черноморского флота захватчиков", - заявило ведомство на своей странице в "Фейсбуке".

В социальных сетях появляются фотографии и видеозаписи, на которых виден военный корабль в клубах черного дыма.

Мариуполь.
Мариуполь. Фото: SOPA Images

В ночь на четверг украинская сторона также заявила, что Россия стягивает к границам Украины дополнительные подразделения. В частности, активность наблюдается в Гомельской области на границе с Беларусью, куда, по сведениям Вооруженных сил Украины, перебрасываются части Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

В ВСУ предпринимаемые действия связывают с большими потерями, которые несет российская армия.

"По имеющейся информации, с целью восстановления потерь 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа в военных комиссариатах Смоленской области активизированы меры по заключению контрактов. Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии", - говорится в сводке генштаба.

Точные цифры потерь с российской стороны неизвестны. Единственный раз информация оглашалась минобороны 2 марта, тогда сообщили о 498 погибших российких военных.

Однако, по оценкам украинского командования и НАТО, на данный момент речь идет о 9-15 тыс. убитых, а с учетом раненых российские потери могут составлять 30-40 тыс. человек.

Между тем, по информации минобороны России, которую Би-би-си не может оперативно проверить, в ночь на четверг российская армия полностью захватила город Изюм - райцентр в Харьковской области.

Население Изюма составляет всего 50 тыс. человек, но город является важным железнодорожным узлом.

Законные власти Изюма сообщают, что бои за город продолжаются.

Экстренные саммиты

Байден, Макрон, Джонсон.
Байден, Макрон, Джонсон. Фото: AFP

В четверг в Брюсселе экстренные заседания проведут сразу несколько крупнейших международных альянсов - G7, НАТО и Евросоюз.

Президент США Джо Байден намерен принять участие во всех встречах, и ожидается, что он объявит о новом пакете санкций против России.

Также ожидается, что руководство НАТО одобрит переброску дополнительного контингента в страны Восточной Европы, входящие в блок.

Также международные партнеры согласуют дальнейшую военную помощь Украине.

На данный момент известно, что Британия предоставит ей еще 6000 противотанковых ракет, Швеция - еще 5000, а Германия - еще 2000 противотанковых гранатометов.

В НАТО не исключают, что Россия может начать атаковать колонны с военной помощью для Украины, и проработка возможных вариантов ответа на эти действия Москвы также включена в повестку сегодняшнего саммита.

Кроме того, НАТО не исключает, что Россия может применить химическое оружие в Украине, и ответ альянса на это также будет обсуждаться в четверг.

Новые санкции против России

Логотип "Тинькофф-банка".
Логотип "Тинькофф-банка". Фото: AFP

В четверг Великобритания расширила санкции против России. На этот раз заморожены активы Альфа-банка, Газпромбанка, Россельхозбанка. Под санкции, кроме того, попали АЛРОСА, РЖД и другие.

Из физических лиц в санкционный список попали глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Тинькофф-банка" Олег Тиньков, давний бизнес-партнер Романа Абрамовича и экс-глава Millhouse Евгений Швидлер и многие другие (всего - 33 человека).

Между тем впервые за долгое время возобновились торги на Московской бирже.

Торговая сессия идет с некоторыми ограничениями. Торги начались с акций 33 компаний, входящих в индекс Московской биржи, - в основном это крупнейшие российские компании, например, ВТБ, "Лукойл", "Магнит" и другие.

Через несколько часов после открытия торгов индекс Мосбиржи вырос почти на 9,5%. На этом фоне рубль немного укрепился к евро и доллару.

Вашингтон готовится к любому сценарию

Химзащита.
Химзащита. Фото: Getty Images

По данным New York Times, в первые дни войны в Украине Белый дом создал рабочую группу под названием "команда тигров", которая отрабатывает ответные шаги на возможные сценарии дальнейшего поведения Москвы.

США не исключают, что Россия может прибегнуть к использованию оружия массового поражения - химического, биологического или ядерного.

Группа специалистов собирается три раза в неделю. Она также разрабатывает варианты действий на случай нападения России на другие страны, включая Молдову и Грузию.

Накануне глава НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Россия должна прекратить свою опасную ядерную риторику и понять, что ядерную войну ей не выиграть.

BBC
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