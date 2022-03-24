Аэропорт Хельсинки меняет требования безопасности

Например, ноутбуки, сотовые телефоны и фотоаппараты больше не нужно вынимать из ручной клади. Косметические средства, содержащие менее 100 миллилитров жидкости, также могут оставаться в ручной клади.

Это, впрочем, не означает, что полеты станут менее безопасными: в аэропорту появились новые рентген-аппараты, которые позволяют увидеть умные устройства и без того, чтобы вынимать их из чемодана. То же самое касается жидкостей.