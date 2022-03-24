В целях ускорения работы в аэропорту Хельсинки-Вантаа будут смягчены требования безопасности. Например, больше не нужно будет вынимать смарт-устройства из ручной клади, чтобы пройти через ворота безопасности, сообщает Ilta-Sanomat.
Аэропорт Хельсинки меняет требования безопасности
Аэропорт Хельсинки меняет требования безопасности
Например, ноутбуки, сотовые телефоны и фотоаппараты больше не нужно вынимать из ручной клади. Косметические средства, содержащие менее 100 миллилитров жидкости, также могут оставаться в ручной клади.
Это, впрочем, не означает, что полеты станут менее безопасными: в аэропорту появились новые рентген-аппараты, которые позволяют увидеть умные устройства и без того, чтобы вынимать их из чемодана. То же самое касается жидкостей.
По словам Анри Ханссона, вице-президента компании Finavia, которая управляет аэропортом Вантаа, компания вложила средства в новое оборудование для обеспечения безопасности. Это должно позволить сократить время проверки безопасности и обслуживать больше людей.