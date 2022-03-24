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Аэропорт Хельсинки меняет требования безопасности

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Аэропорт Хельсинки меняет требования безопасности
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epa08898037 Passengers at Helsinki-Vantaa Airport in Helsinki, Finland, 21 December 2020. Finnair has cancelled all flights between Finland and Britain for two weeks starting 21 December 2020. Finland is following many other countries in stopping direct flights from Britain due to a new, highly-contagious variant of the Covid-19 virus. EPA/KIMMO BRANDT
epa08898037 Passengers at Helsinki-Vantaa Airport in Helsinki, Finland, 21 December 2020. Finnair has cancelled all flights between Finland and Britain for two weeks starting 21 December 2020. Finland is following many other countries in stopping direct flights from Britain due to a new, highly-contagious variant of the Covid-19 virus. EPA/KIMMO BRANDT Фото: KIMMO BRANDT

В целях ускорения работы в аэропорту Хельсинки-Вантаа будут смягчены требования безопасности. Например, больше не нужно будет вынимать смарт-устройства из ручной клади, чтобы пройти через ворота безопасности, сообщает Ilta-Sanomat.

Например, ноутбуки, сотовые телефоны и фотоаппараты больше не нужно вынимать из ручной клади. Косметические средства, содержащие менее 100 миллилитров жидкости, также могут оставаться в ручной клади.

Это, впрочем, не означает, что полеты станут менее безопасными: в аэропорту появились новые рентген-аппараты, которые позволяют увидеть умные устройства и без того, чтобы вынимать их из чемодана. То же самое касается жидкостей.

По словам Анри Ханссона, вице-президента компании Finavia, которая управляет аэропортом Вантаа, компания вложила средства в новое оборудование для обеспечения безопасности. Это должно позволить сократить время проверки безопасности и обслуживать больше людей.

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