Если забить в Google слова "русофобия в Германии", то поисковик меньше чем за секунду выдаст свыше 600 тысяч ссылок. Одних только свежих новостей (главным образов в российских СМИ) на эту тему - больше 34 тысяч. А заголовки примерно такие: "Выходцы из Омска пострадали в Германии от русофобов", "Русофобия сегодня - это практика Холокоста вчера", "Посол РФ рассказал, как в Германии "травят" русских", "Русофобия как неохолокост", "Русофобия и возрождение нацизма", пишет Deutsche Welle.
Как война в Украине повлияла на "русскоговорящую Германию"
Война, развязанная Россией против Украины, и в самом деле не осталась без последствий для русскоговорящих в Германии и отношения к ним коренных жителей. Этой теме был посвящен онлайн-семинар, который проводил 23 марта берлинский Центр восточноевропейских и международных исследований (ZoiS).
Отношение выходцев из экс-СССР к войне в Украине
По оценке историка института исследования миграции при университете в Оснабрюке Яниса Панагиотидиса, работающего сейчас в Венском университете, в Германии проживают в общей сложности примерно 2,7 млн переехавших сюда из республик бывшего СССР; вместе с потомками в первом поколении - около 3,5 млн.
Собственно этнических русских из России среди них немного. Самая большая группа - российские немцы и члены их семей, переселившиеся в Германию из Казахстана. Вторая по численности категория - еврейские так называемые контингентные беженцы, многие из которых раньше жили в Украине. А остальные - это жены и мужья граждан ФРГ, а также политэмигранты из России, которых было сравнительно немного, но сейчас становится больше.
Отношение к войне в Украине, говорит Панагиотидис, у них разное: "Есть резкие противники этой войны и Путина, но есть и такие, которые проявляют понимание или даже выступают в поддержку вторжения России в Украину". По его словам, часто линия разлома проходит прямо внутри одной семьи. При этом много зависит от возраста: "Старшее поколение, скорее, склонно разделять официальную российскую точку зрения на эту войну, не называя ее так, а молодежь преимущественно такую точку зрения отвергает".
Особенно трудно сформировать свою позицию тем русскоговорящим в Германии, которые черпают информацию и из немецких, и из российских СМИ с их противоположными нарративами войны в Украине. Некоторые просто не знают, чему верить, царит растерянность, указывает Панагиотидис.
Буква Z и желто-голубые ленточки
Противоречивость в отношении русскоговорящих к войне в Украине проявляется и в публичном пространстве. Об этом говорила на семинаре эксперт ZOiS Татьяна Голова. Одни клеят на свои машины белую букву Z в знак поддержки российского вторжения в Украину, рассказала она, другие, наоборот, вывешивают с балконов украинские флажки и прикрепляют к реверсу желто-голубые ленточки, демонстрируя тем самым солидарность с Украиной.
Во многих городах Германии проходят массовые демонстрации в поддержку Украины и против Путина. Активное участие в них принимают и проукраински настроенные русскоговорящие жители Германии. Но то и дело появляются люди с плакатами, выражающими протест против дискриминации русских и русского языка.
"С одной стороны, многие позиционируют себя как часть немецкого общества, - указала Голова, упомянув, например, митинг российских немцев, - но, с другой стороны, на этой демонстрации было много участников с российскими флагами, а один, державший плакат "Мы здесь дома", был обернут в советский флаг". Многие из таких людей, по наблюдению эксперта, настроены пророссийски, но одновременно тематизируют страх перед дискриминацией.
Реальные факты дискриминации и фейки
Не только в российских, но и в немецких СМИ в последнее время много пишут на тему дискриминации русскоязычных в Германии. О чем, собственно, при этом идет речь?
У Яниса Панагиотидиса на этот счет амбивалентное мнение. С одной стороны, он не хочет отмахиваться от реальных фактов и тревог, которые по этому поводу испытывают жители Германии, говорящие на русском языке: "И в самом деле есть очень некрасивые случаи, когда, например, русскоговорящие дети в немецких школах подвергались нападкам, когда учителя вели себя не совсем корректно, есть истории русских ресторанов в Германии, которым в интернете давали плохие оценки".
Но вместе с тем, добавляет ученый, есть и большая серая зона, когда неясно, что или кто стоит за тем или иным случаем нападения на русский магазин или русскую танцшколу, или речь идет вообще о фейке, как в истории с якобы избитым украинскими беженцами до смерти русскоговорящем подростке в Ойскирхене.
"Совершенно очевидно, что мы имеем дело с большим количеством манипуляций, целенаправленным распространением в соцсетях сомнительного происхождения фотографий, видеороликов, сообщений на эту тему", - констатирует Янис Панагиотидис. Все это, по его словам, затрудняет оценить реальный масштаб проблемы. "Надо быть осторожным, чтобы не пойти на поводу у кремлевского нарратива о русофобии в Германии, - предупреждает он. - Идиоты, конечно, есть, но есть и весьма проблематичный пропагандистский контекст".
"Русский мир" и идеология войны
Татьяна Голова напомнила в этой связи о том, что "защита русскоговорящих за границей, которых называют "соотечественниками", является основным элементом идеологии "русского мира", которая теперь стала уже идеологией войны". И тему притеснения русских за рубежом Кремль, по ее наблюдениям, стал особенно сильно педалировать с последних чисел февраля.
Голова обратила внимание и на такой аспект, что именно воспринимают как дискриминацию пророссийские русскоговорящие в Германии. "Например, когда в школе учитель рассказывает о войне в Украине, то и дело поступают жалобы от родителей, считающих, что рассказ о происходящем - это односторонняя индоктринация их ребенка", - рассказала она и добавила, что в социальных сетях к услугам таких родителей есть заготовленные стандартные формуляры.
С другой стороны, признает Татьяна Голова, либеральным, критически мыслящим представителям русскоговорящей диаспоры становится все труднее ассоциировать себя с Россией, российский флаг они меняют на бело-голубой-белый: "Многие из них говорят, что вот немцам пришлось в свое время жить с тем, что их все вокруг ненавидели, так и русским теперь это предстоит, и мы, русские, это заслужили".