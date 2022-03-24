Как война в Украине повлияла на "русскоговорящую Германию"

Война, развязанная Россией против Украины, и в самом деле не осталась без последствий для русскоговорящих в Германии и отношения к ним коренных жителей. Этой теме был посвящен онлайн-семинар, который проводил 23 марта берлинский Центр восточноевропейских и международных исследований (ZoiS).

Отношение выходцев из экс-СССР к войне в Украине

По оценке историка института исследования миграции при университете в Оснабрюке Яниса Панагиотидиса, работающего сейчас в Венском университете, в Германии проживают в общей сложности примерно 2,7 млн переехавших сюда из республик бывшего СССР; вместе с потомками в первом поколении - около 3,5 млн.

Собственно этнических русских из России среди них немного. Самая большая группа - российские немцы и члены их семей, переселившиеся в Германию из Казахстана. Вторая по численности категория - еврейские так называемые контингентные беженцы, многие из которых раньше жили в Украине. А остальные - это жены и мужья граждан ФРГ, а также политэмигранты из России, которых было сравнительно немного, но сейчас становится больше.

Отношение к войне в Украине, говорит Панагиотидис, у них разное: "Есть резкие противники этой войны и Путина, но есть и такие, которые проявляют понимание или даже выступают в поддержку вторжения России в Украину". По его словам, часто линия разлома проходит прямо внутри одной семьи. При этом много зависит от возраста: "Старшее поколение, скорее, склонно разделять официальную российскую точку зрения на эту войну, не называя ее так, а молодежь преимущественно такую точку зрения отвергает".

Особенно трудно сформировать свою позицию тем русскоговорящим в Германии, которые черпают информацию и из немецких, и из российских СМИ с их противоположными нарративами войны в Украине. Некоторые просто не знают, чему верить, царит растерянность, указывает Панагиотидис.

Буква Z и желто-голубые ленточки

Противоречивость в отношении русскоговорящих к войне в Украине проявляется и в публичном пространстве. Об этом говорила на семинаре эксперт ZOiS Татьяна Голова. Одни клеят на свои машины белую букву Z в знак поддержки российского вторжения в Украину, рассказала она, другие, наоборот, вывешивают с балконов украинские флажки и прикрепляют к реверсу желто-голубые ленточки, демонстрируя тем самым солидарность с Украиной.

Во многих городах Германии проходят массовые демонстрации в поддержку Украины и против Путина. Активное участие в них принимают и проукраински настроенные русскоговорящие жители Германии. Но то и дело появляются люди с плакатами, выражающими протест против дискриминации русских и русского языка.