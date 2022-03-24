Боррель: Россия хочет оккупировать Украину, она не заинтересована в переговорах
"Сейчас Россия не хочет сидеть и ни о чем договариваться: она хочет только оккупировать территорию. Она хочет окружить побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря. Она хочет серьезно вести переговоры лишь тогда, когда закрепит сильную позицию", – сказал Боррель в интервью испанскому телеканалу TVE.
Боррель подчеркнул, что Евросоюз и союзники продолжат оказывать военную помощь украинской армии: "Это важно, потому что все решится в ближайшие 15 дней".
Как известно, позиция Российской Федерации на переговорах с Украиной смягчилась, однако Украина настроена бороться до конца своих сил.
В то же время украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что его приоритеты на переговорах абсолютно понятны – это завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для Украины и реальная защита Украины.