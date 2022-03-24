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Боррель: Россия хочет оккупировать Украину, она не заинтересована в переговорах

rus.postimees.ee
Боррель: Россия хочет оккупировать Украину, она не заинтересована в переговорах
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Жозеп Боррель.
Жозеп Боррель. Фото: AJENG DINAR ULFIANA

Россия пока не заинтересована в переговорах о прекращении огня в Украине, поскольку ее армия не достигла своих военных целей. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

"Сейчас Россия не хочет сидеть и ни о чем договариваться: она хочет только оккупировать территорию. Она хочет окружить побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря. Она хочет серьезно вести переговоры лишь тогда, когда закрепит сильную позицию", – сказал Боррель в интервью испанскому телеканалу TVE.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз и союзники продолжат оказывать военную помощь украинской армии: "Это важно, потому что все решится в ближайшие 15 дней".

Как известно, позиция Российской Федерации на переговорах с Украиной смягчилась, однако Украина настроена бороться до конца своих сил.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что его приоритеты на переговорах абсолютно понятны – это завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для Украины и реальная защита Украины.

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