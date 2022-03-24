Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне в пятницу по сравнению с четвергом понизится на 15,4 процента до 159,42 евро за мегаватт-час.
Стоимость электроэнергии в пятницу снизится до 159,42 евро за мегаватт-час
Стоимость электроэнергии в пятницу снизится до 159,42 евро за мегаватт-час
Самой высокой — 325,84 евро за мегаватт-час — биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу утром с 8 до 9 часов, а самой низкой ночью с 1 до 2 часов, когда она составит 16,91 евро за мегаватт-час.
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