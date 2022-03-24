Эстонская разведка: в местах активных боевых действий все чаще возникают перебои в работе связи

Общая информация

В местах ведения активных боевых действий все чаще возникают перебои в работе связи, прежде всего мобильной. Эта проблема обусловлена трудностями в восстановлении поврежденных в ходе боев мачт сотовой связи.

Поступило очередное сообщение о разрушениях в приграничном районе Российской Федерации (РФ), вызванных разрывом снаряда, выпущенного с украинской территории. Официальные власти Украины ответили, что данные сведения являются провокацией и частью кампании, которая нацелена на оправдание возможной всеобщей мобилизации.

Вооруженные силы Республики Беларусь (ВС РБ) продолжают демонстрировать свое присутствие на южных границах страны. Однако, в то же время нет свидетельств тому, что Белоруссия готова к решительным действиям и вмешательству в конфликт. Насколько известно, белорусское общество относится к идее участия в российско-украинской войне сугубо негативно.

Киевское направление (Север)

ВВС РФ нанесли ряд точечных ударов по целям в Киевской области. При этом преимущественно использовались противокорабельные ракеты, что может говорить о недостатках в снабжении боеприпасами нужного типа.

Территориальная оборона Киева заявила о том, что она сбила огнем из стрелкового оружия три ударных беспилотных аппарата «Куб-БЛА».

Украинские подразделения проводят контратаки в районе города Ирпень. Насколько известно, им по крайней мере удалось установить частичный контроль над населенным пунктом. Согласно информации из нескольких источников, в ходе освобождения Макарова вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли большой ущерб российским войскам. Ко всему прочему, якобы в ходе этих боев был тяжело ранен командир 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.

Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)

В течение последних суток линия фронта практически не менялась. Активность ВС РФ на этом направлении снизилась.

В прилегающих к Чернигову поселках распространяются листовки, в которых утверждается, что Россия не воюет с народом, а несет ему безопасность и свободу слова. Местное население призывается к сотрудничеству с ВС РФ, его просят передавать сведения о диверсионных группах и «негативно настроенных националистических элементах».

Харьковское направление (Восток)

В течение последних суток значительных изменений в обстановке не наблюдалось. Сухопутные силы РФ не предпринимали серьезных попыток к штурму Харькова.

Рубеж Донецк – Луганск

Штурм Мариуполя продолжается. ВВС РФ нарастили интенсивность бомбардировок. Имеется информация, что между участвующими в боях подразделениями так называемых народных республик и «кадыровцами» возникли трения.

В подконтрольном ВС РФ порту Бердянска произошел взрыв на складе боеприпасов – его причина неизвестна, однако, весьма вероятно, что в результате также пострадал десантный корабль Черноморского флота.

Крымское направление (Юг)