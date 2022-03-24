Rus.Postimees представляет оперативную сводку разведывательного центра Сил обороны о боевых действиях в Украине за 24 марта.
Эстонская разведка: в местах активных боевых действий все чаще возникают перебои в работе связи
Общая информация
В местах ведения активных боевых действий все чаще возникают перебои в работе связи, прежде всего мобильной. Эта проблема обусловлена трудностями в восстановлении поврежденных в ходе боев мачт сотовой связи.
Поступило очередное сообщение о разрушениях в приграничном районе Российской Федерации (РФ), вызванных разрывом снаряда, выпущенного с украинской территории. Официальные власти Украины ответили, что данные сведения являются провокацией и частью кампании, которая нацелена на оправдание возможной всеобщей мобилизации.
Вооруженные силы Республики Беларусь (ВС РБ) продолжают демонстрировать свое присутствие на южных границах страны. Однако, в то же время нет свидетельств тому, что Белоруссия готова к решительным действиям и вмешательству в конфликт. Насколько известно, белорусское общество относится к идее участия в российско-украинской войне сугубо негативно.
Киевское направление (Север)
ВВС РФ нанесли ряд точечных ударов по целям в Киевской области. При этом преимущественно использовались противокорабельные ракеты, что может говорить о недостатках в снабжении боеприпасами нужного типа.
Территориальная оборона Киева заявила о том, что она сбила огнем из стрелкового оружия три ударных беспилотных аппарата «Куб-БЛА».
Украинские подразделения проводят контратаки в районе города Ирпень. Насколько известно, им по крайней мере удалось установить частичный контроль над населенным пунктом. Согласно информации из нескольких источников, в ходе освобождения Макарова вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли большой ущерб российским войскам. Ко всему прочему, якобы в ходе этих боев был тяжело ранен командир 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.
Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)
В течение последних суток линия фронта практически не менялась. Активность ВС РФ на этом направлении снизилась.
В прилегающих к Чернигову поселках распространяются листовки, в которых утверждается, что Россия не воюет с народом, а несет ему безопасность и свободу слова. Местное население призывается к сотрудничеству с ВС РФ, его просят передавать сведения о диверсионных группах и «негативно настроенных националистических элементах».
Харьковское направление (Восток)
В течение последних суток значительных изменений в обстановке не наблюдалось. Сухопутные силы РФ не предпринимали серьезных попыток к штурму Харькова.
Рубеж Донецк – Луганск
Штурм Мариуполя продолжается. ВВС РФ нарастили интенсивность бомбардировок. Имеется информация, что между участвующими в боях подразделениями так называемых народных республик и «кадыровцами» возникли трения.
В подконтрольном ВС РФ порту Бердянска произошел взрыв на складе боеприпасов – его причина неизвестна, однако, весьма вероятно, что в результате также пострадал десантный корабль Черноморского флота.
Крымское направление (Юг)
Значительных изменений в обстановке не наблюдается. В эти дни ВС РФ фокусируют усилия на повышении защищенности войск и организации снабжения. Подразделения продолжают окапываться, а часть техники, насколько известно, была отведена в тыл за пределы зоны воздействия артиллерии ВСУ.