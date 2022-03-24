Россия даст чувствительный для Польши ответ на высылку своих дипломатов, заявили в четверг в МИД РФ.
МИД РФ: Россия даст чувствительный для Польши ответ на высылку своих дипломатов
"Решение, принятое 23 марта польскими властями об объявлении persona non grata 45 сотрудников российских учреждений в Варшаве, - сознательный шаг к окончательному разрушению двусторонних отношений, демонтаж которых наши польские "партнеры" на системной основе осуществляют уже давно", - говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
"Варшава приступила к опасной эскалации в регионе, исходя не из национальных интересов, а в рамках натовских установок, которые основаны на откровенной русофобии, возведенной в ранг официального курса. Мы это видим и будем учитывать в наших практических шагах в отношении Польши", - подчеркнули в ведомстве.
"Вся ответственность за происходящее и за возможные последствия целиком и полностью лежит на нынешних властях в Варшаве. Россия не оставит этот враждебный выпад без такого ответа, который заставит польских провокаторов задуматься и будет для них чувствительным", - заявили в МИД РФ.