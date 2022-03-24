Россия под санкциями. Что уже ввели, чем еще грозят и когда отменят

Железный занавес - 2022. Фото: Getty Images

Корпоративный удар в некоторых случаях даже болезненнее официальных санкций. Россия продолжает почти без ограничений продавать свой основной экспортный товар - нефть, однако будущее добычи оказалось под вопросом после решения всех крупных нефтесервисных компаний (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford) воздержаться от новых проектов или даже свернуть деятельность в России.

Всего за месяц от России отвернулись Netflix, Microsoft, Apple, Nike, IKEA, Starbucks, McDonald's, Siemens, Merck, автомобильные концерны, банки, рекламные агентства, табачные компании и даже поставщик ботокса. В целом более 70 крупных западных компаний в той или иной степени разорвали отношения: кто-то поставил на паузу расширение, другие зачехлили бизнес в ожидании ясности, а некоторые свернулись полностью.

Корпорациями дело не ограничивается.

Российские спортсмены лишились права представлять страну на соревнованиях, футбольным клубам и сборной вовсе запретили участвовать в чемпионатах. Все международные старты в России отменены.

Ученые теряют связи с мировой наукой, и даже культура не осталась в стороне: оркестры рвут отношения с лояльными Кремлю дирижерами и музыкантами, а музеи - с филантропами, продвигавшими на Западе в том числе и русское искусство.

Когда снимут санкции

Санкции легко вводятся, да долго отменяются.

Русские и водка. Фото: AFP

Ограничения, введенные исполнительной властью - указами американского президента или решением британского правительства - в рамках, установленных законами (например, "Актом Магнитского" в США), снимаются так же быстро, как вводятся. Другое дело - санкции, введенные законодательно, решением парламента.

К таким, например, относится режим наибольшего благоприятствования в торговле, без которого с Россией торгуют, как с Северной Кореей - любые тарифы и ограничения разрешены.

Именно поэтому США, например, сейчас проводят через конгресс торговые санкции, хотя практического смысла в них никакого, пока действуют финансовые - все равно никакой торговли нет. Зато когда придет время снимать ограничения, России придется преодолеть на один барьер больше, и это серьезный барьер - законодательный.

Чтобы его снести, нужно единство, которое очень редко встречается в американском конгрессе, и еще реже - среди 27 стран Евросоюза. Они смогли сплотиться в благородном гневе и ввести санкции в ответ на вторжение и убийство мирного населения. Однако чтобы снять их, потребуется единство в убеждении, что Россия встала на путь исправления и не может повторить.

Для этого потребуется не только отвод войск и возврат территории, но и гарантии ненападения. При сохранении нынешней власти в России, ядерного арсенала, места в Совете Безопасности ООН и гигантской армии получить такие гарантии не у кого.

Королева, Путин и Блэр. Фото: AFP