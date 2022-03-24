ISU пока не утвердил количество квот сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира-2023

Ранее российские фигуристы были отстранены от участия в чемпионате мира, который проходит сейчас в Монпелье, и других международных соревнований. По правилам сборная может выставить на следующий чемпионат мира только по одному спортсмену/паре/дуэту в каждом из четырех видов.