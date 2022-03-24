Международный союз конькобежцев (ISU) пока не утвердил количество квот сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира следующего сезона, сообщает Sports.ru со ссылкой на «Матч ТВ».
ISU пока не утвердил количество квот сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира-2023
ISU пока не утвердил количество квот сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира-2023
Ранее российские фигуристы были отстранены от участия в чемпионате мира, который проходит сейчас в Монпелье, и других международных соревнований. По правилам сборная может выставить на следующий чемпионат мира только по одному спортсмену/паре/дуэту в каждом из четырех видов.
Однако, по информации телеканала, есть надежда урегулировать ситуацию компромиссно, так как российские фигуристы пропускают турнир не по своей воле.