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ISU пока не утвердил количество квот сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира-2023

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ISU пока не утвердил количество квот сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира-2023
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Александра Трусова.
Александра Трусова. Фото: GEOFF ROBINS/AFP

Международный союз конькобежцев (ISU) пока не утвердил количество квот сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира следующего сезона, сообщает Sports.ru со ссылкой на «Матч ТВ». 

Ранее российские фигуристы были отстранены от участия в чемпионате мира, который проходит сейчас в Монпелье, и других международных соревнований. По правилам сборная может выставить на следующий чемпионат мира только по одному спортсмену/паре/дуэту в каждом из четырех видов.

Однако, по информации телеканала, есть надежда урегулировать ситуацию компромиссно, так как российские фигуристы пропускают турнир не по своей воле.

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