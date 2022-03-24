Прокурор потребовал для Хуберта Хирва и Павла Гаммера длительных сроков заключения

Госпрокурор Кати Рейтсак считает их вину доказанной и предлагает приговорить обоих к 12 годам лишения свободы. В качестве дополнительного наказания прокурор ходатайствовал о пятилетнем запрете на занятие предпринимательской деятельностью.

Госпрокурор также считает, что и прежде проходившему по этому делу известному в криминальном мире Эстонии Ахмеду Оздоеву также следует предъявить обвинение и назначить ему наказание в виде восьми лишения свободы, депортировать из Эстонии и установить запрет на въезд в страну на десять лет.

По мнению госпрокурора, необходимо также предъявить обвинение и ранее проходившим по делу и назначить им наказание в виде лишения свободы в полной мере, частично условно или же на каких-то других условиях.

Суд продолжится выступлениями адвокатов. Предварительно заседания назначены до начала мая.

Госпрокуратура обвиняет Хирва и Гаммера в руководстве преступным объединением, частной слежке, даче взяток в частном секторе, сокрытии налоговых обязанностей, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боеприпасами и глушителями и обращении с запрещенным для гражданского населения оружием.

Гаммер вместе с известным в криминальном мире Эстонии Ахмедом Оздоевым также обвиняется в вымогательстве. Оздоев был освобожден под залог в 350 000 евро.

Согласно обвинению, Хирв и Гаммер с 2008 года руководили преступным объединением, деятельность которого была направлена на совершение экономических преступлений с целью извлечения материальной выгоды.

Согласно обвинению, по распоряжению Хирва и Гаммера их охранники следили за бывшим полицейским и владельцем охранного бизнеса Вейко Кулла, а также за лидером азербайджанской общины, находившемся в прошлом десятилетии в орбите внимания центральной криминальной полиции Вельяддином Керимхановым и еще одним известным в криминальных кругах мужчиной.

По данным следствия Центральной криминальной полиции, Оздоев пытался вымогать у одного российского предпринимателя 3,5 млн долларов США и угрожал убийством в случае неуплаты.

По данным следствия, Оздоев сказал российскому бизнесмену, что «придут чеченцы и всех убьют».

Оздоев категорически отрицал свою вину. Свою вину отрицают также Хирв и Гаммер и все остальные подсудимые.

Поначалу вместе с Хирвом и Гаммером перед судом предстали 14 человек, но в январе прошлого года четверо из них заключили соглашение с госпрокуратурой, им назначили наказания в рамках согласительного делопроизводства. Суд над остальными продолжается в порядке общего делопроизводства.