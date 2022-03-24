Волость Раквере организовала поминальную службу в честь павшего в Украине солдата

Волостной старейшина Раквере Майдо Нылвак сказал, что мужчина глубоко скорбит. Также ему негде было помянуть сына. Организацию поминальной службы взяли на себя волостные власти. Одной из возможностей было поставить где-нибудь на кладбище крест или свечу. В качестве другой возможности рассматривалось использование часовни Тырмаского кладбища. «Все это заняло бы много времени», — объяснил Нылвак. Он позвонил Гуннару Котисену, учителю прихода Кармели в Раквере, который согласился организовать поминальную службу.

В воскресенье 30 человек, приехавших из Украины, собрались у баптистского святилища в Раквере на поминальную службу. Вспомнили не только солдат, погибших на войне, но всех, кто страдает в развязанной Россией ужасной войне в Украине. По словам Нылвака, служба длилась примерно три четверти часа. «Это было прекрасно, у меня самого выступили слезы», — добавил он.