Участники группы «EZ-дуны» по ошибке стали жертвами нападок

Участница группы «EZ-дуны» Ирина (имя изменено, настоящее имя редакции известно) рассказала Rus.Postimees, что работает в большой клининговой компании. «У меня несколько объектов по Тарту, передвигаюсь исключительно на машине. Наклейка (с логотипом группы «EZ-дуны» - прим.ред.) уже два года на заднем стекле, никто ни разу не обратил внимания на нее, - говорит она. - Первый случай, когда на меня пожаловались из-за этой наклейки, произошел на прошлой неделе: с объекта, где я работаю по утрам, написали жалобу моей начальнице, что на моей машине запрещенные знаки в виде буквы Z и просят меня их снять».