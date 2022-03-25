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Участники группы «EZ-дуны» по ошибке стали жертвами нападок

София Солдатенко
Участники группы «EZ-дуны» по ошибке стали жертвами нападок
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Логотип эстонской группы, которая существует уже почти девять лет, стал вызывать недовольство у людей, которые ошибочно принимают участников сообщества за провокаторов. Фото иллюстративное.
Логотип эстонской группы, которая существует уже почти девять лет, стал вызывать недовольство у людей, которые ошибочно принимают участников сообщества за провокаторов. Фото иллюстративное. Фото: Коллаж Rus.Postimees/Shutterstock/EZ-дуны

Популярная в Эстонии группа в Facebook «EZ-дуны», которая была создана почти девять лет назад, столкнулась с неожиданной проблемой: участников сообщества из-за буквы Z в логотипе группы ошибочно записывают в поддерживающих агрессию России против Украины.

Участница группы «EZ-дуны» Ирина (имя изменено, настоящее имя редакции известно) рассказала Rus.Postimees, что работает в большой клининговой компании. «У меня несколько объектов по Тарту, передвигаюсь исключительно на машине. Наклейка (с логотипом группы «EZ-дуны» - прим.ред.) уже два года на заднем стекле, никто ни разу не обратил внимания на нее, - говорит она. - Первый случай, когда на меня пожаловались из-за этой наклейки, произошел на прошлой неделе: с объекта, где я работаю по утрам, написали жалобу моей начальнице, что на моей машине запрещенные знаки в виде буквы Z и просят меня их снять».

По словам Ирины, она все объяснила начальнице и отправила ссылку на группу в Facebook. На этом инцидент был улажен. «Второй раз конфликт произошел на другом объекте, где я убираю по вечерам. На этот раз моему начальству позвонили с жалобой на меня из-за запрещенного знака на моей машине. Пригрозили, что если я не сниму наклейку, мне не разрешат работать, даже не пустят на их территорию припарковаться», - говорит она.

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