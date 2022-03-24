Членом эстонской делегации в Балтийской ассамблее назначен Михаил Корб

Постановлением Рийгикогу «О внесении изменений в состав делегации Эстонии в Межпарламентской ассамблее Эстонской Республики, Литовской Республики и Латвийской Республики» назначен член экономической комиссии Михаил Корб.

Ранее этот пост в делегации занимал Эрки Сависаар, срок полномочий которого в качестве члена Рийгикогу был приостановлен в связи с его переходом на должность министра окружающей среды.

За такое решение проголосовали 34, против — 24 депутата.