В четверг Рийгикогу назначил членом эстонской делегации в Балтийской ассамблее Михаила Корба, который может быть лишен депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом.
Членом эстонской делегации в Балтийской ассамблее назначен Михаил Корб
Членом эстонской делегации в Балтийской ассамблее назначен Михаил Корб
Постановлением Рийгикогу «О внесении изменений в состав делегации Эстонии в Межпарламентской ассамблее Эстонской Республики, Литовской Республики и Латвийской Республики» назначен член экономической комиссии Михаил Корб.
Ранее этот пост в делегации занимал Эрки Сависаар, срок полномочий которого в качестве члена Рийгикогу был приостановлен в связи с его переходом на должность министра окружающей среды.
За такое решение проголосовали 34, против — 24 депутата.
На прошлой неделе госпрокуратура ходатайствовала перед канцлером юстиции о лишении члена Рийгикогу Михаила Корба депутатской неприкосновенности в связи с продолжающимся против него уголовным производством.