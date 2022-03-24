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Членом эстонской делегации в Балтийской ассамблее назначен Михаил Корб

BNS
Членом эстонской делегации в Балтийской ассамблее назначен Михаил Корб
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Михаил Корб.
Михаил Корб. Фото: Tairo Lutter

В четверг Рийгикогу назначил членом эстонской делегации в Балтийской ассамблее Михаила Корба, который может быть лишен депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом.

Постановлением Рийгикогу «О внесении изменений в состав делегации Эстонии в Межпарламентской ассамблее Эстонской Республики, Литовской Республики и Латвийской Республики» назначен член экономической комиссии Михаил Корб.

Ранее этот пост в делегации занимал Эрки Сависаар, срок полномочий которого в качестве члена Рийгикогу был приостановлен в связи с его переходом на должность министра окружающей среды.

За такое решение проголосовали 34, против — 24 депутата.

На прошлой неделе госпрокуратура ходатайствовала перед канцлером юстиции о лишении члена Рийгикогу Михаила Корба депутатской неприкосновенности в связи с продолжающимся против него уголовным производством.

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