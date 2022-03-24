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Хаос на рынках заставляет эстонских строителей прибегать к форс-мажору

rus.postimees.ee
Хаос на рынках заставляет эстонских строителей прибегать к форс-мажору
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TALLINN, Eesti 30MAR20 Kooroonaviirus. Covid19. Covid-19. 2X2 Tallinna ehitusobjektidel. Ehitus, ehitajad. Porto Franco arendus. Construction work in Tallinn. In spite of the coronavirus pandemic, work continues on building sites, but the sector is facing uncertain future. Porto Franco development Foto Tairo Lutter/POSTIMEES
TALLINN, Eesti 30MAR20 Kooroonaviirus. Covid19. Covid-19. 2X2 Tallinna ehitusobjektidel. Ehitus, ehitajad. Porto Franco arendus. Construction work in Tallinn. In spite of the coronavirus pandemic, work continues on building sites, but the sector is facing uncertain future. Porto Franco development Foto Tairo Lutter/POSTIMEES Фото: Tairo Lutter

По словам генподрядчиков, за месяц, прошедший с начала войны в Украине, все риски строительного сектора материализовались: значительная часть украинской рабочей силы направилась на родину, а цены на стройматериалы достигли фантастических высот, пишет DV.ee.

«Такой рост цен, который возник в связи с войной, не может выдержать ни один строитель», - признает председатель правления Astlanda Ehitus Каупо Колсар

Порой ситуация становится настолько безнадежной, что застройщики уже считают вероятным расторжение договоров с покупателями квартир на основании форс-мажорных обстоятельств. «Осмелюсь сказать, что большинство подрядчиков могут просто поставить работы на паузу», - уверяет Колсар, с которым согласен и председатель правления Ehitustrust Кайдо Сомелар, такде считающий, что война в Украине подпадает под критерии форс-мажора.

Читайте подробнее на dv.ee.

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