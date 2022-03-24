По словам генподрядчиков, за месяц, прошедший с начала войны в Украине, все риски строительного сектора материализовались: значительная часть украинской рабочей силы направилась на родину, а цены на стройматериалы достигли фантастических высот, пишет DV.ee.
Хаос на рынках заставляет эстонских строителей прибегать к форс-мажору
Хаос на рынках заставляет эстонских строителей прибегать к форс-мажору
«Такой рост цен, который возник в связи с войной, не может выдержать ни один строитель», - признает председатель правления Astlanda Ehitus Каупо Колсар
Порой ситуация становится настолько безнадежной, что застройщики уже считают вероятным расторжение договоров с покупателями квартир на основании форс-мажорных обстоятельств. «Осмелюсь сказать, что большинство подрядчиков могут просто поставить работы на паузу», - уверяет Колсар, с которым согласен и председатель правления Ehitustrust Кайдо Сомелар, такде считающий, что война в Украине подпадает под критерии форс-мажора.
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