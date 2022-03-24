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Евросоюз оценивает сценарии для зимы без российского газа

Deutsche Welle
Евросоюз оценивает сценарии для зимы без российского газа
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Флаги ЕС.
Флаги ЕС. Фото: Yves Herman

Страны ЕС должны иметь возможность скорректировать свои планы на случай прекращения поставок газа из России, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет Deutsche Welle.

Европейская комиссия пересматривает сценарии на случай частичного и полного прекращения поставок газа из России предстоящей зимой. Об этом заявил в Европарламенте в четверг, 24 марта, заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, это должно помочь государствам-членам Евросоюза скорректировать планы на случай непредвиденных обстоятельств с газовыми поставками. Очевидно, что необходимо усилить координацию на уровне ЕС в области закупок и хранения газа, а также при возникновении перебоев с поставками, отметил Домбровскис.

На фоне войны России против Украины и энергетического кризиса, начавшегося в 2021 году, Еврокомиссия предложила меры обеспечения безопасности поставок энергоносителей в ЕС. Речь идет, в частности, об общих закупках газа и обязательстве по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ). Эти предложения утвердили на заседании ЕК 23 марта.

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