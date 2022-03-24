«Всем объясняют главное - что тут теперь Россия и что высовываться нельзя». Как живут люди в захваченном Мелитополе

«Военные нас не били, ну, они нас тягали, - вспоминает Безуглова. - Забрали у нас паспорта, сказали, это теперь не документы, а вообще бумажки. Наши начали кричать, мол, верните паспорт - мы уйдем. Одного из наших мужиков забрали, но он такой проукраинский патриот, его придется бить сильно и долго».

Безуглова рассказывает о девушке и юноше лет 17-ти. На плечах молодого человека был желто-синий флаг. «Военные ему говорят, мол, пошел вон отсюда, - вспоминает собеседница Би-би-си. - Он говорит, почему? Это моя земля. Они говорят - это Россия. Он начал кричать "Слава Украине!" Его начали бить, тянуть, сорвали флаг - я накрутила его на себя».

«Его девушка стояла и плакала, а на нее замахивались прикладами и орали: "Уйдешь ты отсюда или нет?!" Я вступилась, говорю, отпускайте пацана, ну вы чего, он же ребенок».

Молодого человека вытянули из машины, «начали что-то говорить в духе, чтобы больше не появлялся, а он их <...> послал». «Они ему всадили в живот и опять утащили в машину. Я полезла за ним в машину, кричу, что берите тогда и меня», - рассказывает Безуглова.

«Внутри развязала парню глаза, руки, спросила, сильно ли били. Говорит, пока живой. Я его начала уговаривать выйти, сказать, что больше не пойдет митинговать, говорю, ну ради меня, ну что тебе стоит. Он вышел, и они его отпустили. А потом военные ко мне заходят: "Ну что, ты за них сюда полезла, а они все разбежались". Я говорю: да мне все равно».

Раз десять военные заходили к Ирине в машину: «Рассказывали, куда они меня вывезут, что они со мной сделают, а у меня состояние - ну просто все равно, <...>, я в своем городе ничего сделать, что ли, не могу? Я только за собаку свою боялась. В итоге они меня сами попросили вылезти из этой машины. Я им говорю, везите куда хотите, снимать флаг не буду». Безуглова так и ушла во флаге.

мелитополь Фото: BBC

«Постоянно под дулом пулемета ходим»

На следующий день Безуглова и другие активисты пошли на акцию к Братскому кладбищу. Оттуда, как она рассказывает, ее забрали во второй раз - посадили в невысокую машину с бойницами для автоматов.

«Я начала кричать, чтобы других туда не сажали, пыталась выпихнуть ногами того, кто тащил туда людей… Он меня ударил прикладом, поволок по машине, пристегнул наручниками. Мужика рядом тоже стали бить… Один был в черных очках - я еще подумала, что он шпион, - а он поворачивается, а у него зубов нет и половина лица отметелена…»