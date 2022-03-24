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НАТО разместит новые боевые группы в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии

BBC News Русская служба
НАТО разместит новые боевые группы в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии
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BBC
Фото: BBC News

Страны НАТО одобрили наращивание военного контингента у восточных границ блока, объявил президент США Джо Байден.

По одной многонациональной боевой группе будет размещено в Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии.

На саммите НАТО также был утвержден очередной пакет помощи Украине, особенное внимание в котором уделяется усилению защитных мер, направленных для отражения нападения с применением химического, биологического и ядерного оружия.

В общей сложности у восточных границ Североатлантического альянса, простирающихся от Балтики до Черного моря, дислоцировано около 40 тысяч военнослужащих .

"Есть ощущение, что время не ждет, потому что мы больше не можем воспринимать мирное существование как что-то само собой разумеющееся", - заявил накануне журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек также обратился к российским властям и предостерег Москву от применения в Украине ядерного оружия, призвав прекратить "опасную и безответственную ядерную риторику".

Любые попытки российской армии применить биологическое или химическое оружие "будут иметь далеко идущие последствия", подчеркнул он, в очередной раз заверив собравшихся журналистов, что альянс готов "в любое время защищать союзников от любой угрозы".

BBC
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