НАТО разместит новые боевые группы в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии

По одной многонациональной боевой группе будет размещено в Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии.

На саммите НАТО также был утвержден очередной пакет помощи Украине, особенное внимание в котором уделяется усилению защитных мер, направленных для отражения нападения с применением химического, биологического и ядерного оружия.

В общей сложности у восточных границ Североатлантического альянса, простирающихся от Балтики до Черного моря, дислоцировано около 40 тысяч военнослужащих .

"Есть ощущение, что время не ждет, потому что мы больше не можем воспринимать мирное существование как что-то само собой разумеющееся", - заявил накануне журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек также обратился к российским властям и предостерег Москву от применения в Украине ядерного оружия, призвав прекратить "опасную и безответственную ядерную риторику".