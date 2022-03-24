Соцдемы предлагают ежемесячно платить 210 евро желающим разместить у себя беженцев

Социал-демократы в четверг внесли в Рийгикогу законопроект, предлагающий выплачивать денежную дотацию жителям Эстонии, которые предоставят принадлежащее им жилье или часть жилья для размещения украинских беженцев.

Соцдемы хотят при помощи этого законопроекта помочь людям, поддерживающим беженцев, а также сократить нагрузку на местные самоуправления и замедлить рост цен на арендное жилье.

Проект внесения изменений в Закон о предоставлении международной помощи иностранцам предусматривает выплату дотации в 210 евро в месяц при условии, что жилье будет предоставлено беженцам бесплатно и по меньшей мере на полгода подряд. Похожая схема применяется в Великобритании.

По словам Раймонда Кальюлайда, социал-демократы исходят из того, что жители Эстонии из-за притока беженцев могут не только не проиграть, но даже выиграть.

«Правящая коалиция до сих пор не предложила ни одной нормальной идеи, как организовать размещение беженцев. Снова Эстония не была готова к кризису. Снова министры бездельничали, когда нужно было действовать. Наше решение берет за пример опыт Великобритании, где консервативное правительство выплачивает по 350 фунтов в месяц людям, размещающим у себя беженцев», – отметил он.

Согласно законопроекту, государство должно будет выступать посредником между нуждающимися в жилье беженцами и теми, кто готов предоставить им жилплощадь. К разработке соответствующего программного обеспечения будут привлечены местные ИТ-компании.