Каллас на саммите НАТО: в Эстонии нам нужна дивизия НАТО и защита воздушного пространства

По словам премьер-министра Каи Каллас, НАТО необходимо разработать долгосрочные решения по укреплению нашей обороны в изменившихся условиях с безопасностью. «Нападание России на Украину сделало совершенно ясным, что прежних усилий для сдерживания России недостаточно, и мы должны быть готовы к тому, что Россия попробует на прочность и готовность НАТО. Поэтому мы должны перейти от сдерживания к готовности к обороне», - сказала премьер-министр. Для защиты Эстонии нам нужна готовая к бою дивизия НАТО, которая состояла бы как из эстонских, так и из союзнических подразделений и командной структуры. Также там нужна более сильная защита воздушного пространства. Основная цель перехода к готовности к обороне – это не допустить войны и при необходимости немедленно отбить любые попытки нападения», - пояснила премьер-министр Кая Каллас.

Участвовавшие в саммите главы государств и правительств согласились с тем, что страны НАТО должны увеличить поддержку Украины. «Мы должны больше сосредоточиться на том, что делаем, а не на том, чего мы ни в коем случае делать не будем. Мы должны продолжить поддерживать Украину оружием и защитным снаряжением, чтобы разрушить путинскую военную машину», - сказала премьер-министр Каллас в Брюсселе. Эстония предоставила Украине военной и гуманитарной помощи уже более чем на 220 миллионов евро.

Кроме того, союзники обсудили укрепление своей обороноспособности. «Правительство решило экстренно инвестировать дополнительные средства в повышение обороноспособности, и наш оборонный бюджет составит почти 2,5% ВВП. Крайне важно, чтобы все союзники в ближайшее время инвестировали в свою обороноспособность, и согласованные 2% должны быть минимумом. Мы настолько сильны, насколько сильно наше самое слабое звено», - отметила Кая Каллас.