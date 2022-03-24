Один из двух человек, задержанных после полицейской операции на хуторе Анду-Папи по подозрению в убийстве, в настоящее время освобожден из-под стражи, хотя вернувшийся домой человек остается подозреваемым по уголовному делу.
Для подписчиков
Таинственное убийство женщины: подозреваемая оказалась на свободе, соседи живут в страхе
Таинственное убийство женщины: подозреваемая оказалась на свободе, соседи живут в страхе
Несколько местных жителей теперь беспокоятся о своей безопасности. По мнению прокуратуры, подозреваемый в убийстве также должен был оставаться под арестом. Суд посчитал иначе.
Ключевые слова