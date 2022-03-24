Таинственное убийство женщины: подозреваемая оказалась на свободе, соседи живут в страхе

Несколько местных жителей теперь беспокоятся о своей безопасности. По мнению прокуратуры, подозреваемый в убийстве также должен был оставаться под арестом. Суд посчитал иначе.

В ноябре прошлого года в деревне Йыуга в волости Алутагузе в Ида-Вирумаа пропала 49-летняя местная жительница Майе. Ее искали в ее родном уезде Ида-Вирумаа, а также в Йыгевамаа, Пярнумаа и Вильяндимаа. Тело Майе было найдено 24 ноября в старой бетонной шахте у реки Навести в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа.