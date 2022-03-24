Спецгруппа в США разрабатывает ответ на применение Россией ядерного оружия

В то же время, как отмечает издание, Белый дом оценивает риски применения Россией ядерного оружия как невысокие. По сведениям NYT, группа "Тигр" рассматривает также сценарии вторжения РФ в страны НАТО с целью остановки конвоев с оружием для Украины и распространения войны на территорию Молдовы и Грузии. Еще одна задача спецгруппы - установить, в каком случае НАТО могла бы отправить войска в Украину, пишет DW.

Спецгруппа "Тигр" была создана 28 февраля по распоряжению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. В ее состав входят официальные лица, работающие в сфере нацбезопасности. Участники группы проводят закрытые встречи трижды в неделю.

Укрепление геополитических позиций США

Кроме того в Белом доме работает еще одна группа, которая изучает пути укрепления геополитических позиций США после решения президента России Владимира Путина начать войну против Украины.

27 февраля Путин поручил перевести "силы сдерживания РФ" на особый режим боевого дежурства. Он обосновал это тем, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания" в адрес России.