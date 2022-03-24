В Эстонии еще одно учебное заведение прекращает прием граждан России и Беларуси

Об этом BNS сообщил вуз в своем пресс-релизе, отметив, что в среду сенат ЕМТА принял решение не принимать на обучение в 2022/2023 учебном году граждан Российской Федерации и Беларуси, не имеющих вида на жительство в странах Европейского Союза или статуса международной защиты. Тех студентов из России и Беларуси, которые на сегодня уже учатся в ЕМТА, это решение не затрагивает.

Сенат также решил, что ЕМТА со своей стороны сделает все для того, чтобы обеспечить прием студентов из Украины, основываясь на позициях Эстонской Республики и ЕС о принятии беженцев из Украины, обеспечении им социальных гарантий и возможности обучения.

В связи с этим академия утвердила исключения в правилах подачи ходатайств о получении стипендий и учебных пособий, в порядке их назначения и выплаты. Студентам из Украины, уже проходящим учебу в ЕМТА, вуз обеспечит академическую поддержку и психологическую помощь.