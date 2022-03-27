Представитель банка: «Из второй ступени выходили люди, привыкшие рисковать»

Комментируя ситуацию с выходом из второй пенсионной ступени, представитель банка LHV Катерина Савченко сказала, что активность выхода оказалась меньше, чем предполагалось: «Если мы готовились к тому, что из второй ступени выйдет примерно 30 процентов вкладчиков, на деле этой возможностью воспользовались только 20 процентов».

Причем, составить профиль типичного вкладчика, забирающего деньги из второй ступени, по возрасту и уровню доходов невозможно: это совершенно разные люди, которых, возможно, объединяет то, что они не боятся рисковать. «Если человек верит в себя, верит в будущее, то сейчас он более склонен к тому, чтобы прекратить выплаты и забрать деньги. Но нужно помнить, что вторая и третья ступени — это наименее рискованный способ накопить на прибавку к пенсии», - сказала специалист.