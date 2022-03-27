В понедельник, 28 марта, в 20.25 на канале ETV+ в эфир выйдет новый выпуск передачи «Своя правда», темой которой стали пенсионные накопления.
Представитель банка: «Из второй ступени выходили люди, привыкшие рисковать»
Комментируя ситуацию с выходом из второй пенсионной ступени, представитель банка LHV Катерина Савченко сказала, что активность выхода оказалась меньше, чем предполагалось: «Если мы готовились к тому, что из второй ступени выйдет примерно 30 процентов вкладчиков, на деле этой возможностью воспользовались только 20 процентов».
Причем, составить профиль типичного вкладчика, забирающего деньги из второй ступени, по возрасту и уровню доходов невозможно: это совершенно разные люди, которых, возможно, объединяет то, что они не боятся рисковать. «Если человек верит в себя, верит в будущее, то сейчас он более склонен к тому, чтобы прекратить выплаты и забрать деньги. Но нужно помнить, что вторая и третья ступени — это наименее рискованный способ накопить на прибавку к пенсии», - сказала специалист.
Как еще можно подстраховать свою старость? Ответ на этот и другие вопросы искали герои и эксперты передачи «Своя правда», которая выйдет в эфир в понедельник, 28 марта, в 20.25 на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.