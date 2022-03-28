В понедельник, 28 марта, в 20.25 на канале ETV+ в эфир выйдет новый выпуск передачи «Своя правда», темой которой стали пенсионные накопления.
Министр Рийсало: «У государства не много вариантов, чтобы помочь всем пенсионерам»
Министр социальной защиты Сигне Рийсало объяснила, что пенсионная система в Эстонии является целостной, и если расшатать одну из ступеней, проблемы могут возникнуть на всех уровнях.
На первую ступень человек не может никак влиять, она копится автоматически, пока человек работает. Копить деньги во второй ступени человек может сам, обеспечивая себе стабильную прибавку. Третью ступень вкладчик регулирует сам, вкладывая в нее столько, сколько он хочет. Вторая и третья ступени гарантируют пенсионеру более стабильный доход в старости, поскольку при большом количестве пенсионеров, которым нужно помогать в старости, государству не останется ничего другого, как повышать налоги. Но и это не обеспечит тех доходов, к которым человек привык, поэтому важно заранее подумать о будущем и предпринять шаги по его обеспечению.
Как еще можно подстраховать свою старость? Ответ на этот и другие вопросы искали герои и эксперты передачи «Своя правда», которая выйдет в эфир в понедельник, 28 марта, в 20.25 на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.