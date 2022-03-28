Министр Рийсало: «У государства не много вариантов, чтобы помочь всем пенсионерам»

На первую ступень человек не может никак влиять, она копится автоматически, пока человек работает. Копить деньги во второй ступени человек может сам, обеспечивая себе стабильную прибавку. Третью ступень вкладчик регулирует сам, вкладывая в нее столько, сколько он хочет. Вторая и третья ступени гарантируют пенсионеру более стабильный доход в старости, поскольку при большом количестве пенсионеров, которым нужно помогать в старости, государству не останется ничего другого, как повышать налоги. Но и это не обеспечит тех доходов, к которым человек привык, поэтому важно заранее подумать о будущем и предпринять шаги по его обеспечению.