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Краснодарские росгвардейцы отказались исполнить приказ командира отряда и не поехали в Украину

rus.postimees.ee
Краснодарские росгвардейцы отказались исполнить приказ командира отряда и не поехали в Украину
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Фото: Shutterstock

12 бойцов Росгвардии из краснодарского ОМОНа отказались ехать в Украину, написал в своем Telegram-канале юрист и руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По данным Чикова, 25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН «Пластун» Росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 бойцов из его роты отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы РФ и дальнейшем следовании на территорию Украины.

Отряд ОМОН из Краснодара с 6 февраля находился в Республике Крым, куда был направлен для проведения учений «Заслон-2022». Бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили со службы.

Отказ исполнить приказ бойцы Росгвардии объяснили его незаконностью. Ни у одного из них с собой не было ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть территорию России, поскольку их прямые служебные обязанности ограничивались территорией Российской Федерации. О командировке на территорию Украины для участия в специальной военной операции, о задачах и условиях этой операции никто из истцов в известность поставлен не был и, как следствие, согласия на нее не давал.

Само по себе незаконное пересечение государственной границы образует состав преступления, предусмотренный ст. 322 УК РФ, а нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы образует ряд составов преступлений уже Уголовного кодекса Украины, отмечает Чиков.

Росгвардейцы считают увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на работе.

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