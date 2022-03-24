Чт, 24.03.2022
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Комиссия одобрила выделение полумиллиарда евро на гособорону Эстонии

BNS
Комиссия одобрила выделение полумиллиарда евро на гособорону Эстонии
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Военные учения. Иллюстративное фото.
Военные учения. Иллюстративное фото. Фото: Martin Ilustrumm

Комиссия Рийгикогу по обороне заслушала в четверг представленный министром обороны Калле Лаанетом обзор решения правительства об использовании дополнительных средств для повышения обороноспособности эстонского государства и одобрила выделение дополнительных сумм.

Об этом BNS сообщил председатель комиссии Энн Ээсмаа, по словам которого каждый дополнительный евро в нынешних условиях повышенных рисков для безопасности поможет улучшить обороноспособность страны. «Развитие сферы обороны и поддержание на должном уровне военного потенциала всегда было очень дорогим делом, однако в данном случае повышенные расходы на государственную оборону неизбежны», - подчеркнул Ээсмаа.

По словам министра Лаанета, Министерству обороны поручено в течение четырех месяцев выяснить, сможет ли Эстония в сотрудничестве с союзниками создать у себя силы ПВО средней дальности. Целью поставлено создать соответствующий потенциал к 2025 году.

В частности, Лаанет представил обзор того, что Эстония сможет приобрести для усиления своей обороноспособности в течение двух ближайших лет на выделяемые государством дополнительные 562 млн евро.

Как ранее отметило правительство, вместе с 380 миллионами евро, которые в экстренном порядке были выделены на нужды обороны в январе 2022 года, прибавка средств повышает уровень расходов на оборону в Эстонии в следующие четыре года в среднем до 2,5 процента ВВП.

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