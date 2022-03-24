Комиссия одобрила выделение полумиллиарда евро на гособорону Эстонии

Об этом BNS сообщил председатель комиссии Энн Ээсмаа, по словам которого каждый дополнительный евро в нынешних условиях повышенных рисков для безопасности поможет улучшить обороноспособность страны. «Развитие сферы обороны и поддержание на должном уровне военного потенциала всегда было очень дорогим делом, однако в данном случае повышенные расходы на государственную оборону неизбежны», - подчеркнул Ээсмаа.

По словам министра Лаанета, Министерству обороны поручено в течение четырех месяцев выяснить, сможет ли Эстония в сотрудничестве с союзниками создать у себя силы ПВО средней дальности. Целью поставлено создать соответствующий потенциал к 2025 году.

В частности, Лаанет представил обзор того, что Эстония сможет приобрести для усиления своей обороноспособности в течение двух ближайших лет на выделяемые государством дополнительные 562 млн евро.