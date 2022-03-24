Президент Карис: странам НАТО надо срочно усиливать свою обороноспособность

«Как было решено на последнем саммите НАТО, усилению обороноспособности союзников и срочному повышению потенциала сдерживания нет альтернативы. Это касается как нашего региона в особенности, так и всего восточного крыла НАТО», - подчеркнул Карис.

Об этом BNS сообщила пресс-служба канцелярии президента, отметив, что, по словам Кариса, усиление обороноспособности восточного фланга НАТО означает постоянное и усиленное присутствие НАТО в этом регионе.

«Мы нуждаемся в усилении на суше, на воде и в воздухе», - сказал президент. Он также призвал альянс однозначно отказаться как от основного акта об отношениях НАТО и России, так и от установленных им ограничений.

Наряду с дипломатическими и экономическими мерами, страны НАТО должны обязательно продолжить оказание Украине военной помощи, считает Карис. «Это мы в НАТО можем и должны делать как в двустороннем порядке, так и все вместе. Особенно, если Россия продолжит усугублять свою агрессивную военную деятельность на Украине», - подчеркнул он.

Чтобы санкции действовали еще сильнее, страны всего мира должны поддерживать в этом между собой тесное сотрудничество. «Россию следует отрезать от всех возможных альтернативных рынков. Международное сотрудничество должно не позволять России скрывать свои резервы и уклоняться от действия санкций. Это относится и к Китаю, и к странам Персидского залива, они должны быть с нами заодно», - заявил Карис.

В свою очередь, смягчить негативный обратный эффект от санкций для стран мирового сообщества можно было бы заключением договора о свободной торговле между ЕС и США, предложил президент Эстонии.