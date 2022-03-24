Фото ⟩ Экс-главреду «Эха Москвы» подбросили под дверь свиную голову

"Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?" — написал он у себя в телеграм-канале.

Венедиктов опубликовал и кадр, на котором человек в форме курьера Delivery Club фотографирует оставленную под дверью свиную голову. По его словам, с ним связались представители компании и сообщили, что на снимке человек в устаревшей форме и с рюкзаком, который уже два года не выдается разносчикам. Кроме того, в Delivery Club утверждают, что никаких заказов в дом Венедиктова не было.