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Фото ⟩ Экс-главреду «Эха Москвы» подбросили под дверь свиную голову

rus.postimees.ee
Экс-главреду «Эха Москвы» подбросили под дверь свиную голову
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Алексей Венедиктов.
Алексей Венедиктов. Фото: Shutterstock

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в своем телеграм-канале, что ему под дверь подбросили свиную голову в парике. 

"Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?" — написал он у себя в телеграм-канале.

Также на дверь квартиры Венедиктова наклеили герб Украины с антисемитской надписью. 

Венедиктов опубликовал и кадр, на котором человек в форме курьера Delivery Club фотографирует оставленную под дверью свиную голову. По его словам, с ним связались представители компании и сообщили, что на снимке человек в устаревшей форме и с рюкзаком, который уже два года не выдается разносчикам. Кроме того, в Delivery Club утверждают, что никаких заказов в дом Венедиктова не было.

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