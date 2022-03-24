Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в своем телеграм-канале, что ему под дверь подбросили свиную голову в парике.
Фото ⟩ Экс-главреду «Эха Москвы» подбросили под дверь свиную голову
Экс-главреду «Эха Москвы» подбросили под дверь свиную голову
"Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?" — написал он у себя в телеграм-канале.
Также на дверь квартиры Венедиктова наклеили герб Украины с антисемитской надписью.
Венедиктов опубликовал и кадр, на котором человек в форме курьера Delivery Club фотографирует оставленную под дверью свиную голову. По его словам, с ним связались представители компании и сообщили, что на снимке человек в устаревшей форме и с рюкзаком, который уже два года не выдается разносчикам. Кроме того, в Delivery Club утверждают, что никаких заказов в дом Венедиктова не было.
Ключевые слова