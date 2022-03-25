Студия Postimees: влечет ли за собой война в Украине повышенные риски для внутренней безопасности Эстонии?

- Сотрудники Идаской префектуры сообщили о том, что завели два уголовных дела, связанных с дискредитацией в соцсетях беженцев из Украины. Одно из них касалось хулиганского поступка в Нарве, к которому беженцы на самом деле не имели отношения, а другое — и вовсе выдуманной истории, якобы произошедшей в Силламяэ. Что может сделать государство не только для выявления виновных в таких правонарушениях, но и для их профилактики? Как можно смягчить присутствующее у части жителей Эстонии предубеждение в отношении прибывающих из Украины беженцев?

- Конгресс украинцев Эстонии обратился в Министерство социальных дел нашей страны с предложением бесплатно отдавать военным беженцам лекарства, срок действия которых истекает в ближайшие один-два месяца. Готовы ли представители и исполнительной, и законодательной власти Эстонии гибко и быстро менять какие-то регуляции и правила, чтобы помощь прибывающим из Украины беженцам можно было оказывать оперативнее и эффективнее?

- Глава МВД Латвии Мария Голубева сообщила о том, что готовятся поправки в латвийское законодательство, существенно ограничивающие выдачу гражданам России временных видов на жительство. Как можно повлиять на общественное мнение и на настроения политиков в Европе, чтобы ответственность за войну в Украине не распространялась бы в сознании людей с Кремля на всех граждан России и даже — как порой случается — на весь русский народ?