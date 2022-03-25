Мэр Таллинна Михаил Кылварт призвал жителей эстонской столицы отказаться от использования 9 мая символики, которая выражает поддержку действиям российской армии в Украине, а парламентская фракция «Исамаа» инициировала законопроект, который поставит под запрет использование подобных символов, в том числе и георгиевской ленточки. Эстонская полиция сообщила о том, что в этом году у Бронзового солдата в Таллинне 9 мая за правопорядком будет следить больше полицейских, чем обычно. Действительно ли вероятность каких-то беспорядков, связанных с 9 мая, в этом году выше традиционной, или, возможно, напротив, фактор войны в Украине заставляет людей вести себя сдержаннее? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees Павел Соболев побеседует сегодня с депутатом Рийгикогу, членом парламентской комиссии по иностранным делам Марией Юферевой-Скуратовски.
Студия Postimees: влечет ли за собой война в Украине повышенные риски для внутренней безопасности Эстонии?
- Сотрудники Идаской префектуры сообщили о том, что завели два уголовных дела, связанных с дискредитацией в соцсетях беженцев из Украины. Одно из них касалось хулиганского поступка в Нарве, к которому беженцы на самом деле не имели отношения, а другое — и вовсе выдуманной истории, якобы произошедшей в Силламяэ. Что может сделать государство не только для выявления виновных в таких правонарушениях, но и для их профилактики? Как можно смягчить присутствующее у части жителей Эстонии предубеждение в отношении прибывающих из Украины беженцев?
- Конгресс украинцев Эстонии обратился в Министерство социальных дел нашей страны с предложением бесплатно отдавать военным беженцам лекарства, срок действия которых истекает в ближайшие один-два месяца. Готовы ли представители и исполнительной, и законодательной власти Эстонии гибко и быстро менять какие-то регуляции и правила, чтобы помощь прибывающим из Украины беженцам можно было оказывать оперативнее и эффективнее?
- Глава МВД Латвии Мария Голубева сообщила о том, что готовятся поправки в латвийское законодательство, существенно ограничивающие выдачу гражданам России временных видов на жительство. Как можно повлиять на общественное мнение и на настроения политиков в Европе, чтобы ответственность за войну в Украине не распространялась бы в сознании людей с Кремля на всех граждан России и даже — как порой случается — на весь русский народ?
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