В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу, член парламентской комиссии по иностранным делам Мария Юферева-Скуратовски ответила на вопросы, связанные с организацией обучения детей беженцев в школах Эстонии, с рекомендациями мэра Таллинна не использовать 9 мая провокативную символику и с другими темами.
Юферева-Скуратовски: нужно помнить, что украинских беженцев в Эстонию привел не поиск лучшей жизни
- Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал на днях, что с учетом очень большого количества детей, прибывающих вместе с беженцами из Украины, их в любом случае придется размещать как в эстонских, так и в русских школах, а в отдельную украинскую школу имеет смысл определить детей, родители которых твердо решили рано или поздно вернуться на родину. Созданием такой школы можно решить и проблему трудоустройства многих беженцев с педагогическим образованием. Бывает, что сотрудничество центральной и местной власти в каких-то проектах в Эстонии выглядит не идеальным; с учетом важности проекта создания украинской школы смогут ли правительство страны и мэрия Таллинна сработать слаженно и создать в короткие сроки для украинских детей современную учебную среду?
- Этот вопрос очень актуален, потому что я могу сказать, что на данный момент этой слаженности не наблюдается. То, что говорит Лийна Керсна, министр образования, не всегда коррелируется и согласуется с реальным положением дел, например, в Таллинне, где больше всего школ и куда в первую очередь будут направляться эти дети. Пока министерство образования делает немного фантастические предложения, например, о том, что 40 процентов предметов будут преподаваться этим детям на украинском языке, а остальные — на эстонском, но если посмотреть на реальность, в которой, допустим, в Эстонии оказался восьмиклассник, который знает только украинский и русский языки, то, наверное, помещать его в учебную среду, где 60 процентов преподается на эстонском, большого смысла нет.
Кроме того, министерство образования послало такой сигнал, что стоило бы всех детей беженцев направлять именно в эстонские школы, потому что это поможет избежать конфликтов. Но правда заключается в том, что от 80 до 90 процентов беженцев, с которыми были проведены беседы, сказали, что хотели бы получить места для своих детей или в русскоязычных школах, или в школах с системой языкового погружения. В результате министерство образования, местные органы власти и семьи беженцев выглядят как лебедь, рак и щука, так что сотрудничество между центральной и местной властью пока не протекает так, как хотелось бы.
Но мы должны совершенно четко понимать, что ни в эстонских, ни в русских школах нету столько свободных мест, чтобы предоставить всем детям беженцев возможность учебы. Есть разные варианты: делать две смены, три смены, уплотнять классы. Возможно, делать какую-то временную школу; такая идея прозвучала от мэра Таллинна Михаила Кылварта, который предложил создать временную школу на базе бывшей художественной школы. Но это опять-таки только для тех детей, чьи семьи абсолютно уверены в том, что вернутся на родину. Важно и то, как будет проверяться квалификация учителей, которые сюда приехали, потому что ясно, что учитель учителю рознь.
Сейчас очень много вопросов, на которые нету ответов. Но свыше 500 детей беженцев уже учатся в школах, и также дети ходят уже и в садики. Есть и такие дети, которые продолжают обучение дистанционно в своих школах, потому что со стороны министерства образования Украины создана онлайн-платформа, на которой дети могут проходить какую-то учебную программу. В данный момент, однако, близится завершение учебного года, и нужно очень серьезно думать о том, как организовать учебный процесс в следующем учебном году, а не начинать прямо сейчас судорожно изобретать новые школы. Сейчас, когда от текущего учебного года остались апрель и май, нужно, что называется, просто перекантоваться.
- А еще мэр Таллинна Михаил Кылварт призвал на днях жителей эстонской столицы отказаться от использования 9 мая символики, которая выражает поддержку действиям российской армии в Украине. Речь идет в том числе и о георгиевских ленточках. Мэр сказал, что сейчас все мы находимся в состоянии, когда в обществе эмоции находятся практически на взрывоопасном уровне, и эта символика вызывает в обществе крайне негативную реакцию. Как Вы думаете, можно ли надеяться, что жители последуют рекомендации главы городской администрации?
- Мне кажется, что разумные люди, которые понимают взрывоопасность нынешней ситуации, последуют. Потому что нужно осознавать, что провокации могут готовиться со всех сторон. Как со стороны Российской Федерации, что уже можно регулярно замечать в социальных сетях, где люди усердно, что называется, раскачивают лодку, распространяют какие-то фейки, например, про украинцев и случаи их какого-то неподобающего поведения, так и со стороны эстонцев, когда мы видим, что на русских навешиваются ярлыки и говорится, что чуть ли не все русские тут — это пятая колонна.
Плюс к этому, у многих людей обостряется чувство обиды; нужно признать, что на протяжении 30 лет в эстонском государстве русскозяычный человек не был человеком первого сорта, и это отражалось и в институте безгражданства, и в каких-то стеклянных потолках; у немалого количество людей эта обида и какие-то претензии к эстонскому государству сохранились до сих пор. Эта нынешняя война словно придала новую силу этим старым обидам. Во многом по этой причине люди не слышат какие-то рациональные объяснения, предложения, не реагируют на призывы поддерживать диалог и разговаривать. Они просто варятся в своих обидах и претензиях, так что ситуация впрямь взрывоопасная.
Поэтому, конечно, лучше прислушаться к рекомендациям мэра и воздержаться от использования каких-то знаков и от знаковых акций. И мы должны понимать, что каждый человек, здесь, в Эстонии отвечает за мир и спокойствие в конкретной нашей стране. Думаю, что потом, когда спадут эти эмоции, когда мы сможем снова разговаривать друг с другом, слышать друг друга, тогда будет возможно обсудить вопрос уместности или неуместности какой-то символики.
- Сотрудники Идаской префектуры сообщили позавчера о том, что завели два уголовных дела, связанных с дискредитацией в соцсетях беженцев из Украины. Одно из них касалось хулиганского поступка в Нарве, к которому беженцы на самом деле не имели отношения, а другое — и вовсе выдуманной истории, якобы произошедшей в Силламяэ. Есть опасения, что подобные инциденты будут продолжаться. Что, по Вашему мнению, может сделать государство не только для выявления виновных в таких правонарушениях, но и для их профилактики? Как можно смягчить присутствующее у части жителей Эстонии предубеждение в отношении прибывающих из Украины беженцев?
- Мы можем только разговаривать, говорить о том, что есть преступная власть Российской Федерации и есть русские люди, которые тут живут, и мы разграничиваем эти две вещи. Мы должны говорить, что беженцы, которые здесь оказались, приехали сюда не по своей воле, что это люди, которые где-то жили, может, и небогато, но спокойно, и вдруг в один день им пришлось собирать вещи и, скажем, с маленькими детьми пускаться в путь, причем часто этот путь тоже был связан с риском для жизни. Именно сейчас в людях должны проснуться элементарные милосердие и человечность. Нужно отдавать себе отчет в том, что оказавшихся здесь беженцев в Эстонию привел не поиск лучшей жизни; ситуация абсолютно иная. Хочется верить, что люди найдут в себе это милосердие, а также поймут, что они сами могут оказаться в роли беженца, что беженцем может сейчас стать практически любой человек. Стоит находить в себе эту человечность, и даже, быть может, вопреки тому, что ты обижен на эстонское государство за его отношение к тебе в последние 30 лет.
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