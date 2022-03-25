Юферева-Скуратовски: нужно помнить, что украинских беженцев в Эстонию привел не поиск лучшей жизни

- А еще мэр Таллинна Михаил Кылварт призвал на днях жителей эстонской столицы отказаться от использования 9 мая символики, которая выражает поддержку действиям российской армии в Украине. Речь идет в том числе и о георгиевских ленточках. Мэр сказал, что сейчас все мы находимся в состоянии, когда в обществе эмоции находятся практически на взрывоопасном уровне, и эта символика вызывает в обществе крайне негативную реакцию. Как Вы думаете, можно ли надеяться, что жители последуют рекомендации главы городской администрации?

- Мне кажется, что разумные люди, которые понимают взрывоопасность нынешней ситуации, последуют. Потому что нужно осознавать, что провокации могут готовиться со всех сторон. Как со стороны Российской Федерации, что уже можно регулярно замечать в социальных сетях, где люди усердно, что называется, раскачивают лодку, распространяют какие-то фейки, например, про украинцев и случаи их какого-то неподобающего поведения, так и со стороны эстонцев, когда мы видим, что на русских навешиваются ярлыки и говорится, что чуть ли не все русские тут — это пятая колонна.

Плюс к этому, у многих людей обостряется чувство обиды; нужно признать, что на протяжении 30 лет в эстонском государстве русскозяычный человек не был человеком первого сорта, и это отражалось и в институте безгражданства, и в каких-то стеклянных потолках; у немалого количество людей эта обида и какие-то претензии к эстонскому государству сохранились до сих пор. Эта нынешняя война словно придала новую силу этим старым обидам. Во многом по этой причине люди не слышат какие-то рациональные объяснения, предложения, не реагируют на призывы поддерживать диалог и разговаривать. Они просто варятся в своих обидах и претензиях, так что ситуация впрямь взрывоопасная.

Поэтому, конечно, лучше прислушаться к рекомендациям мэра и воздержаться от использования каких-то знаков и от знаковых акций. И мы должны понимать, что каждый человек, здесь, в Эстонии отвечает за мир и спокойствие в конкретной нашей стране. Думаю, что потом, когда спадут эти эмоции, когда мы сможем снова разговаривать друг с другом, слышать друг друга, тогда будет возможно обсудить вопрос уместности или неуместности какой-то символики.

- Сотрудники Идаской префектуры сообщили позавчера о том, что завели два уголовных дела, связанных с дискредитацией в соцсетях беженцев из Украины. Одно из них касалось хулиганского поступка в Нарве, к которому беженцы на самом деле не имели отношения, а другое — и вовсе выдуманной истории, якобы произошедшей в Силламяэ. Есть опасения, что подобные инциденты будут продолжаться. Что, по Вашему мнению, может сделать государство не только для выявления виновных в таких правонарушениях, но и для их профилактики? Как можно смягчить присутствующее у части жителей Эстонии предубеждение в отношении прибывающих из Украины беженцев?

- Мы можем только разговаривать, говорить о том, что есть преступная власть Российской Федерации и есть русские люди, которые тут живут, и мы разграничиваем эти две вещи. Мы должны говорить, что беженцы, которые здесь оказались, приехали сюда не по своей воле, что это люди, которые где-то жили, может, и небогато, но спокойно, и вдруг в один день им пришлось собирать вещи и, скажем, с маленькими детьми пускаться в путь, причем часто этот путь тоже был связан с риском для жизни. Именно сейчас в людях должны проснуться элементарные милосердие и человечность. Нужно отдавать себе отчет в том, что оказавшихся здесь беженцев в Эстонию привел не поиск лучшей жизни; ситуация абсолютно иная. Хочется верить, что люди найдут в себе это милосердие, а также поймут, что они сами могут оказаться в роли беженца, что беженцем может сейчас стать практически любой человек. Стоит находить в себе эту человечность, и даже, быть может, вопреки тому, что ты обижен на эстонское государство за его отношение к тебе в последние 30 лет.