Измученные и голодные. Как беженцев из Украины встречают на польской границе

Палаточный городок у границы не рассчитан на долгое пребывание - в нем нет условий для того, чтобы поспать и помыться, нет туалетов. Однако в шести километрах от границы располагается центр помощи беженцам - большой спортивный зал, где установлены кровати и есть условия для отдыха. Он быстро заполняется, но в 25 километрах есть еще один центр.

Однако многие пересекшие границу не хотят от нее отходить, чтобы быть поближе к своей стране, рассказывает Хлоя.

Основная работа для волонтеров - в центре помощи беженцам. Ежедневно приходится решать десятки, сотни вопросов, таких, как поиск родственников, знакомых, транспорта и жилья.

За время работы волонтером Хлоя встретила людей из самых разных регионов Украины - Харькова, Днепра, Киева, Николаева, Кривого Рога и Донбасса. У многих дорога заняла несколько дней, кто-то добирался еще дольше.

Люди выглядят измученными, голодными, рассказывают о том, что по дороге им приходилось ночевать у родственников, на улицах и на скамейках в городах и даже в лесу.

Ниже мы приводим истории нескольких человек - из тех, с кем общалась и кому помогала наша бывшая коллега. Рассказывает Хлоя Арнольд.

Семья глухих из Донбасса

Однажды к волонтерам подошел ребенок. Мы видели, что поодаль от всех стояла группа людей. И мальчик говорит: "Помогите нам". Оказалось, что это семья - папа, мама, двое детей и их дядя и его жена из России. И никто из них, кроме детей, Артема и Максима, не разговаривает и не слышит.

Артем, ему 11 лет, ужасно устал: он рассказал, что они пять дней ехали из Донбасса на машине и уже изнемогали. Ребенок рассказал, что у него есть знакомый мальчик Ваня в Польше, он вместе с мамой переехал туда два года назад - тоже из Украины. Кто они такие, непонятно, потому что это уже взрослые писали нам на бумаге…

Семья дала нам понять, что они хотят добраться туда, в Польшу, и просят помощи. Мы искали на карте тот город и нашли его, он оказался недалеко от границы с Чехией.

Мы сказали им, что можем снять для них квартиру там на две недели, поскольку у меня была с собой довольно большая сумма денег (когда я уезжала, среди близких, друзей и их знакомых я объявила сбор средств, и очень многие откликнулись и захотели помочь).

Эта семья была очень благодарна, но они нам пишут на листочке бумаги: а что дальше? И как дальше? А мы в ответ им пишем, что мать мальчика Вани сможет найти помощь, потому что в Польше есть организации, помогающие глухим и слабослышащим.