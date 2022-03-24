Новый список: под санкции США попали глава «Сбербанка» и депутаты Госдумы

Президент США Джозеф Байден написал в своем микроблоге Twitter, что санкции вводятся в отношении более чем 400 представителей российской элиты, законодателей и оборонных компаний. "Они лично получают выгоду от политики Кремля, и должны разделить боль", - пояснил Байден.

I’m announcing additional sanctions on over 400 Russian elites, lawmakers, and defense companies in response to Putin’s war of choice in Ukraine.



They personally gain from the Kremlin’s policies, and they should share in the pain. — President Biden (@POTUS) March 24, 2022

В новом перечне фигурируют, в частности, 328 депутатов Госдумы, 48 российских оборонных компаний и предприятий, в том числе ремонтные технические заводы, а также яхта Lena, связанная, как заявляют в Минфине США, с близким к Путину олигархом Геннадием Тимченко. Эта яхта зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Санкции против сделок с золотом

В сообщении, выложенном на сайте Белого дома, отмечается, что новые ограничения затрагивают и сделки с золотом, осуществляемые российским Центробанком. "Любая сделка с золотом, связанная с Центральным банком Российской Федерации, подпадает под действие существующих санкций", - указано в документе.

Кроме того, лидеры стран "большой семерки" и Евросоюза объявили об инициативе, направленной на противодействие уклонению от санкций. Она касается обмена информацией и координации ответных мер на попытки обхода ограничений. "Вместе мы не допустим уклонения", - подчеркивается в сообщении Белого дома.

Уже не первый пакет санкций

США и ранее вводили санкции против депутатов Госдумы России. 12 марта ограничения были введены в отношении 12 депутатов, в том числе спикера палаты Вячеслава Володина и главы фракции КПРФ - за "усилия по признанию" "Донецкой и Луганской народных республик". С учетом того, что в американский санкционный список отныне включена и Госдума как организация, ограничения распространяются на всех ее 450 депутатов.

Санкции предусматривают визовые запреты, а также запрет на заключение сделок с фигурантами списка.