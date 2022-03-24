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Эстония забила гол Кипру, но его не засчитали

rus.postimees.ee
Эстония забила гол Кипру, но его не засчитали
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Эстония - Кипр.
Эстония - Кипр. Фото: Sander Ilvest

В стыковочном матче Эстония-Кипр ничья, несмотря на то, что команда Эстонии сумела забить гол.

Игра была напряженной, арбитры не скупились на желтые карточки, прчем игрокам обеих команд. Первый тайм завершился ничей, хотя на 22-й минуте Кипр почти забил гол – Фотис Папулис забил в ворота, но мяч угодил в перекладину.

Во втором тайме, практически на последних минутах Эстония сумела забить гол Кипру – на 84-й минуте отличился Рауно Саппинен, который принял передачу от Константина Васильева. Но после пересмотра игорового момента гол был отменен – Саппинен был в положении «вне игры».

Тренер сборной Эстонии Томас Хэберли спокоен: командам 29 марта предстоит второй матч. Проигравшая команды вылетит в лигу D.

Сегодня также играли стыковочный матч Лиги наций Казахстан и Молдова. 1:2 в пользу Казахстана.

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