Эстония забила гол Кипру, но его не засчитали

Игра была напряженной, арбитры не скупились на желтые карточки, прчем игрокам обеих команд. Первый тайм завершился ничей, хотя на 22-й минуте Кипр почти забил гол – Фотис Папулис забил в ворота, но мяч угодил в перекладину.

Во втором тайме, практически на последних минутах Эстония сумела забить гол Кипру – на 84-й минуте отличился Рауно Саппинен, который принял передачу от Константина Васильева. Но после пересмотра игорового момента гол был отменен – Саппинен был в положении «вне игры».

Тренер сборной Эстонии Томас Хэберли спокоен: командам 29 марта предстоит второй матч. Проигравшая команды вылетит в лигу D.