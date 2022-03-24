На проходящем во французском Монпелье чемпионате мира по фигурному катанию наш фигурист-одиночник Михаил Селевко сумел пройти в произвольную программу.
Михаил Селевко прошел в произвольную программу чемпионата мира по фигурному катанию
Михаил Селевко прошел в произвольную программу чемпионата мира по фигурному катанию
19-летний Селевко сумел набрать 78,85 балла и занял 20-е место. Всего в произвольную прошли 24 спортсмена.
В первой тройке японцы Шома Уно (109,63), Юма Кагияма (105,69) и Кадзуко Томоно (101,12). На четвертом месте Илья Малинин (100,16), выступающий за США.
Личный рекорд Селевко по итогам двух программ – 241,52 балла: 79,86 за короткую и 161,6 за произвольную.
Соревнования по мужской произвольной программе стартуют 26 марта.
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