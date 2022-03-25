Уговор и критика: как Владимир Зеленский завоевывает общественное мнение на Западе

Пока украинские войска упорно сражаются на поле боя, президент Украины Владимир Зеленский ведет свою информационную войну в западных столицах.

За две недели он успел выступить с речами перед парламентами 10 стран.

Одетый в футболку защитного цвета, с многодневной щетиной, он часто заканчивает свои выступления по видеосвязи характерным салютом сжатой в кулак руки. И исчезает под шум аплодисментов. Ему нужно спешить, ведь его на самом деле ждут самые неотложные дела.

"Он умеет воплотить в себе дух нации, - говорит сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований Джонатан Эйал. - И не только в речи, но и в том, как он выглядит, на каком фоне и где он выступает".

Все то же самое, но каждый раз по-разному

Все его выступления, начиная с обращения к Палате общин британского парламента 3 марта, преследуют одну насущную цель - заручиться международной поддержкой.

Для этого президент Зеленский умело прибегает к отточенным заявлениям. Он напоминает аудитории о самых эпических событиях в истории их стран, будь то эйфория от падения Берлинской стены или скорбь по поводу нападений 11 сентября в США.

В Париже в среду он напомнил французам про их собственный национальный девиз - свобода, равенство, братство. В Японии коснулся болезненной темы ядерной катастрофы.

Эти ссылки и намеки никак нельзя назвать тонкими, да и задача такая не ставилась. Они призваны действовать на инстинктивном уровне.

Зеленский не теряет времени даром, чтобы довести до всех свою мысль. Уже на первой или второй минуте своего выступления в Лондоне он сравнивал войну в Украине с Битвой за Британию, преимущественно сражением в небе над страной в самом начале Второй мировой, победа в котором во многом определила для Британии дальнейший ход всей войны.

В своем выступлении он сделал отсылку и к знаменитой речи Уинстона Черчилля, произнесенной 4 июня 1940 года. Не называя имени самого британского лидера, Зеленский выразился буквально его словами (подстроив цитату под украинскую географию): "Мы будем сражаться в лесах, в полях, на пляжах, в городах и селах, на улицах, мы будем сражаться на холмах".

По мере того, как Зеленский выступал перед парламентами все новых и новых стран, в его речах стали проскальзывать все более жесткие нотки. Он уже не стесняется укорять и ругать Запад за неспособность или нежелание предоставить Украине больше помощи.

Стыд и позор