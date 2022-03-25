Пшеница дорожает из-за войны в Украине и коронавируса. Есть ли выход?

Сначала хорошая новость: во всем мире выращивается достаточно пшеницы, чтобы обеспечить всех людей продовольствием. Плохая же новость состоит в том, что пшеница становится все дороже и не культивируется там, где особенно нужна. После введенного властями России временного (до конца июня) запрета на экспорт пшеницы, ячменя и ржи цены на зерно снова взлетели до небес, что усилило опасения по поводу возможного возникновения голода и голодных бунтов.

"Зерно как оружие"

"Вводя частичный запрет на экспорт из России пшеницы, Владимир Путин использует зерно в качестве оружия и угрожает продовольственной безопасности, особенно в бедных странах Юга", - указывает Мартин Хойслинг (Martin Häusling), депутат Европарламента от немецкой партии "зеленых", эксперт по сельхозполитике. Россия, по его словам, бросает миру новый, доселе совершенно неведомый вызов.

По данным Федерального управления экономики и экспортного контроля Германии, доля Украины в производстве пшеницы в мире - 11,5%, России - 16,8%. Что касается кукурузы, то 17% экспорта на мировом рынке приходится на Украину. Зависимость от российского и украинского зерна касается не только многих африканских или ближневосточных стран. Она затрагивает также такие государства, как Турция, Индия и Китай.

Основные покупатели - Турция и Китай

Согласно опубликованному 16 марта отчету Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) "Влияние войны на торговлю и развитие Украины", доля России и Украины в импортируемых пшенице, кукурузе, ячмене, рапсе, семенах и подсолнечном масле составляет для Турции 25,9%, для Китая - 23%, а для Индии - 13%.

В отчете ЮНКТАД прослеживается губительное сочетание нескольких факторов, которые в настоящее время выливаются в опасный сценарий: растущие цены на зерно, электроэнергию, удобрения и транспорт, пустые зернохранилища и пандемия коронавируса ставят под угрозу снабжение продовольствием миллионов людей, вызывая голод и подстегивая инфляцию.

Самостоятельно обеспечивающий себя ЕС

В то время как зернохранилища в странах ЕС заполнены, продовольственный кризис особенно сильно ударил по странам, которые и до этого страдали от экономических проблем. "Во многих местах просто не осталось резервов, - объясняет в интервью DW Зимоне Потт (Simone Pott), пресс-секретарь Немецкой организации помощи голодающим мира (Deutsche Welthungerhilfe). - Если сейчас цены вновь вырастут, у людей уже не останется ничего, чем бы они могли это компенсировать".

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2020-м, первом году пандемии коронавируса, сельхозпродукция на мировом рынке стоила на 31% больше, чем годом ранее. Одной из причин этого являлись, например, расходы на ее складирование во времена пандемии.