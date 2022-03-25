Эксперт: цены на автомобили продолжат расти

По данным Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей, в феврале этого года в Евросоюзе было продано 719 тысяч новых легковых автомашин, что на семь процентов меньше, чем в феврале прошлого года, а в Эстонии в феврале было куплено 1409 новых легковых автомобилей, что почти на 14 процентов меньше, чем в феврале прошлого года, пишет ERR.