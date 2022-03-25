Таллинн расширяет сеть велодорожек

«Нашей целью является постепенная реализация Таллиннской велосипедной стратегии и улучшение условий для того, чтобы велосипед стал использующимся на повседневной основе средством передвижения. Приоритетом ближайших лет станет строительство велодорожек в Кесклинне и на пути в этот район. Инвестиции планируются как из городского бюджета, так и из средств структурных фондов Европейского союза. Часть отрезков можно обсуждать уже сегодня, более точная программа будет составлена к концу этого года», - пояснил отвечающий за сферу коммунального хозяйства вице-мэр Владимир Свет.

Строительство инфраструктуры для передвижения на велосипедах будет поделено на несколько этапов. Сначала, уже в этом году, будет построен целый ряд велодорожек на улицах Вана-Каламая, Йыэ, Пронкси и Тулика. В завершение будет построена велодорожка на улице Садама. Велодорожка от Хобуяама в направлении порта будет строиться одновременно с трамвайной линией в направлении Старого порта, также будет построен участок велодорожки, соединяющий улицы Поска и Рейди теэ.

Строительство велодорожек во многих местах предполагает плотное сотрудничество с владельцами сетей и капитальную перестройку улиц. В этом году начнутся проектировочные работы, цель которых – сделать в ближайшие годы основные магистрали Кесклинна более пригодными для передвижения велосипедистов. Среди крупных улиц проектирование затронет Тоомпуйестеэ, бульвар Карли, Эндла, Луйзе, Палдиское шоссе, а также Ластекоду, Техника, Веэренни, Котка и еще несколько маленьких улиц. Первые объекты из этого списка будут строиться в следующем году, но список объектов может быть скорректирован.

Помимо решения вопросов, связанных с проектом Главной улицы, начнется строительство качественных велодорожек на Пярнуском и Нарвском шоссе. Велодорожка также будет строиться на улице Лийвалайя, ее проектирование должно начаться во второй половине года, когда будет завершено исследование, связанное со строительством новых трамвайных коридоров.

Поскольку комплексное проектирование улиц требует времени, город намерен в этом и следующем году сделать более безопасными для велосипедистов целый ряд перекрестков и остановок общественного транспорта. В ходе реализации малых проектов будет создано новое, быстрое решение для перекрестка улиц Маяка и Ласнамяэ, остановок рядом с площадью Вабадузе, скорректируют перекрестки на улице Гонсиори и еще многие другие участки. В некоторых местах эти шаги помогут изменить существующие решения, в других – будут заменены во время реализации полноценных проектов.

Что касается существующих красных велодорожек, для них будут искать лучшие варианты отделения от проезжей части при помощи средств организации движения. Отдельный вопрос – будет ли впредь использоваться красная краска для наилучшего обозначения рядов движение. Город будет ждать результатов исследования, которое должно ответить на вопрос, почему это решение не выдержало зимы, хотя это было обещано субподрядчиком.

«В общей сложности мы хотим построить в районе Кесклинн около 40 км новых велодорожек. Мы обязательно привлечем местные общины к разработке новых комплексных проектов и обсуждению небольших изменений. Первые эскизы мы сможем опубликовать для обсуждения уже в ближайшие недели», - сказал вице-мэр Свет.