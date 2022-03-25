На перекрестке Ярвеотса-теэ и Академия-теэ движение теперь регулируют светофоры

По словам вице-мэра Андрея Новикова на Академия-теэ и Ярвеотса-теэ регулируемый светофорами перекресток был создан с целью повысить там безопасность движения.

"Городское пространство должно быть безопасным и безопасное движение должно быть обеспечено всем участникам движения. Учитывая то, как вырос поток транспорта в данном районе, светофоры и регулируемый светофором перекресток будет обеспечивать более плавное и безопасное движение", - сказал вице-мэр.

“Перекресток, который регулируется светофорами обеспечит возможность безопасно совершать повороты как транспортным средствам, так и переходящим дорогу пешеходам или передвигающимся на легкомоторном транспортом средстве. Помимо этого светофор был установлен и на пересечении пешеходной дороги с проезжей частью", - рассказал Новиков.

По словам старейшины района Хааберти Олега Сильянова светофоры работают на перекрестке Ярвеотса-теэ и Академия-теэ по требованию. “Исходя из поступающей на датчик информации на перекрестке будут обеспечено минимальное время ожидания для всех участников движения", - сказал старейшина.

Фото: Управа района Хааберсти

"Помимо возможности переключения светофора кнопкой, для пешеходов и передвигающихся на легкомоторном транспорте светофор будут регулироваться с помощью датчиков основанных на термокамерах, которые обеспечивают более чуткую возможность опознания желающего перейти дорогу. Если датчик опознает на регулируемом пешеходном переходе пешехода, то система по требованию сама переключает светофор и в этом случае не нужно нажимать на кнопку”, - объяснил старейшина и добавил что на данный момент система датчиков еще не до конца усовершенствована, поэтому перекресток продублирован возможностью нажатия кнопки, которую пешеход может нажать, если датчик не сработал.

По данным страховых компаний на перекрестке Ярвеотса и Академия в 2019 году произошло семь ДТП, в 2020 году 11 и в 2021 году 10.

Светофоры готовы, но работы еще продолжаются. Временный асфальт на пешеходных дорожках заменят на постоянный, будут завершены работы по озеленению. Время окончания работ зависит от погодных условий и от того, когда начнет работать асфальтовый завод.