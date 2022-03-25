На 86-й минуте матча с Кипром эстонской сборной удалось забить гол в ворота соперника, но, к сожалению, видеоарбитр его не засчитал из-за положения «вне игры». Поэтому ничейный счет оставил у эстонцев несколько горьковатое ощущение.
Васильев и Клаван: видеоарбитр, конечно, подпортил настроение, но мы перед второй игрой не теряем оптимизма
«Когда систему VAR внедрили в футбол, стало понятно, что такие моменты будут. Сегодня, к сожалению, судьи разрешили оба момента не в нашу пользу», - прокомментировал Константин Васильев. Однако он отметил, что счет 0:0 не означает конец света – впереди вторая игра и надежда есть.
«Самое главное, что результат активный и мы поедем на Кипр с хорошим чувством. Игра придала нам чувство уверенности. Еще перед игрой знали, что предстоит серьезная борьба и одной игрой переломить ход было бы сложно. Жаль, конечно, что гол не засчитали, но ничего. Ничья – это тоже положительный результат. Да, VAR подпортил настроение, но все же давайте сохраним оптимистичный настрой перед второй игрой».
Такое же чувство было и у Рагнара Клавана, который присоединился к сборной после паузы длиной в два с половиной года:
«Было бы чудесно забить гол, но, к сожалению, с VAR игра идет на миллиметры. Но нас ожидает второй матч!»
Поскольку речь шла не о самой обычной встрече, а на кону =для сборных выпадение в лигу D, игра, в отличие от обычного, была более осторожной. В случае Эстонии это был осознанный выбор.
«Мы не хотели в первой игре брать на себя большие риски. Мы не хотели, когда у нас мяч, открывать свои позиции, потому что если бы произошло какое-то столкновение, мы бы вышли из нее. Поэтому игра была более закрытой, но мы с защитниками сделали свою работу и закрыли ворота», сказал Клаван.