ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Пресс-конференция Минобороны: на фронтах Украины без перемен, НАТО даст еще больше оружия

Обзор последних событий войны в Украине дали вице-канцлер Министерства обороны по оборонной политике Туули Дунетон и заместитель начальника Отдела анализа и планирования Генерального штаба Сил обороны Тоомас Тынисте.

Войска РФ пытаются привлечь местных к сотрудничеству

Подполковник Тынисте сообщил, что на фронтах войны в Украине существенных изменений нет. Острой проблемой остается безопасность связи по причине разрушения мобильной инфраструктуры. По-прежнему поступают сообщения о том, что российская сторона пытается выдать свою стрельбу за удары украинских войск по собственной территории. Украина эти утверждения опровергает.

Вокруг Киева, по словам Тынисте, заметных изменений также не произошло. Украина заявила, что Днепр находится под контролем ВСУ.

На направлении Черновцы-Киев тоже за минувшие сутки без перемен. Активность российских войск снизилась, уведомил Тынисте. РФ пытается привлечь местных жителей к сотрудничеству со своими подразделениями.

По-прежнему поступают сообщения о том, что российская сторона пытается выдать свою стрельбу за удары украинских войск по собственной территории. Украина эти утверждения опровергает.

Продолжаются атаки на Мариуполь – с воздуха и дальним огнем. Получено подтверждение о повреждении кораблей РФ в порту Бердянска. «Как это произошло? Случайный взрыв это был или попадание ракеты – подтверждений пока нет», – уточнил заместитель начальника отдела анализа и планирования Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

На вопрос относительно опасности, угрожающей Украине со стороны Беларуси, где у границы концентрируются российские войска, Тынисте ответил, что Россия, несомненно, хотела бы для продолжения агрессии в Украине применить и белорусские силы: «Но прошел месяц, а та до сих пор так и не вмешалась. Еще вмешается? Неизвестно».

Саммит НАТО: новая военная помощь, никакого перемирия на переговорах

Вице-канцлер министра обороны по оборонной политике Туули Дунетон рассказала о вчерашнем экстренном саммите НАТО, который вчера прошел в штаб-квартире организации. В этом контексте все главы стран-членов согласились с необходимостью продолжать помогать Украине вооружениями и поддерживать ее политически. Отмечалось желание России ослабить и разрушить международное единство.

В начале саммита по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал нарастить военную поддержку Украины, чтобы страна могла эффективнее противостоять российской агрессии. В ответ на это многие участники встречи сообщали, в частности, о поставках зенитных, танковых вооружений и беспилотных летательных аппаратов. Также было упомянуто, что есть новые системы вооружения, которые тоже планируется направить в Украину.

Саммит един в том, что Россия должна признать себя побежденной. Однако налицо также общее понимание, что цели России не изменились.

Присутствующие сошлись во мнении, что, помимо военной помощи, Украине нужна максимально сильная позиция на переговорах с Российской Федерацией. Саммит един в том, что Россия должна признать себя побежденной. Однако налицо также общее понимание, что цели России не изменились. «Все главы государств, которые были в непосредственном контакте с Путиным, подтвердили его имперские настроения», – сообщила Туули Дунетон.

Со своей стороны, страны восточного крыла НАТО подчеркнули, что в ходе переговоров нельзя ни обещать, ни поддерживать никакого перемирия: «Мы полностью поддерживаем целостность территории Украины», – процитировала Дунетон. В ближайшие недели следует ждать больше информации о том, как усилить безопасность в этом регионе: «Что позитивно для Эстонии? Все главы государств признали, что присутствие в странах Балтии нужно наращивать, но насколько – предстоит уточнить».