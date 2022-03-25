Сегодня в 12.00 в Министерстве обороны начнется пресс-конференция на тему последних событий в сфере безопасности. Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию мероприятия.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Пресс-конференция минобороны: последние события войны в Украине
Пресс-конференция минобороны: последние события войны в Украине
Обзор последних событий войны в Украине дадут вице-канцлер министра обороны по оборонной политике Туули Дунетон и заместитель начальника отдела анализа и планирования Генерального штаба Сил обороны Тоомас Тынисте.
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