Пт, 25.03.2022
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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Пресс-конференция минобороны: последние события войны в Украине

rus.postimees.ee
Пресс-конференция минобороны: последние события войны в Украине
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Сегодня в 12.00 в Министерстве обороны начнется пресс-конференция на тему последних событий в сфере безопасности. Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию мероприятия.

Обзор последних событий войны в Украине дадут вице-канцлер министра обороны по оборонной политике Туули Дунетон и заместитель начальника отдела анализа и планирования Генерального штаба Сил обороны Тоомас Тынисте.

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