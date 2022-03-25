Поезд «Аллегро» перестанет курсировать между Хельсинки и Санкт-Петербургом 28 марта. Об этом сообщает YLE со ссылкой на железнодорожную компанию VR.
Поезда Allegro прекратят курсировать между Хельсинки и Петербургом
«До сих пор мы продолжали эксплуатировать "Аллегро" в соответствии с указаниями властей, чтобы финны могли вернуться на родину. За эти недели люди, которые хотели покинуть Россию, успели уехать из страны, – сообщил директор по пассажирским перевозкам Топи Симола, – Теперь, согласно заявлению министра, продолжать движение «Аллегро» нецелесообразно из-за санкций, поэтому мы пока приостанавливаем сообщение на неопределенный срок».
В четверг министр Тютти Туппурайнен (СДП), отвечающая за руководство госкомпаний, направило в железнодорожную компанию VR письмо, в котором движение «Аллегро» было названо «не отвечающим задачам». После начала войны в Украине финское правительство оставило пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией для того, чтобы находящиеся на российской территории граждане Финляндии могли выехать на родину. Об этом вчера в интервью Kauppalehti сказала глава отдела железнодорожного сообщения с Россией VR Виктория Хурри.
Вчера российская госкомпания РЖД попала в санкционные списки США и Великобритании. Оператором «Аллегро» является совместное предприятие VR и РЖД Karelian Trains. Официальное решение о прекращении движения должна принять компания VR.
Авиасообщение между Россией и Финляндией было прекращено из-за войны в Украине. Сейчас на самолете можно добраться только через одну из немногочисленных стран, в которые из России совершаются прямые рейсы. Автобусные компании Lux Express и Ecolines пока продолжают курсировать между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Есть также автобус из Петербурга в Лаппеенранта.
После начала войны «Аллегро» был один из немногих способов для россиян выехать в Европу и дальше. В одно время поезда была заполнены почти под завязку. Между VR и РЖД даже шли переговоры о запуске дополнительного рейса.