Поезда Allegro прекратят курсировать между Хельсинки и Петербургом

«До сих пор мы продолжали эксплуатировать "‎Аллегро" в соответствии с указаниями властей, чтобы финны могли вернуться на родину. За эти недели люди, которые хотели покинуть Россию, успели уехать из страны, – сообщил директор по пассажирским перевозкам Топи Симола, – Теперь, согласно заявлению министра, продолжать движение «‎Аллегро» нецелесообразно из-за санкций, поэтому мы пока приостанавливаем сообщение на неопределенный срок».

В четверг министр Тютти Туппурайнен (СДП), отвечающая за руководство госкомпаний, направило в железнодорожную компанию VR письмо, в котором движение «Аллегро‎» было названо «‎не отвечающим задачам». После начала войны в Украине финское правительство оставило пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией для того, чтобы находящиеся на российской территории граждане Финляндии могли выехать на родину. Об этом вчера в интервью Kauppalehti сказала глава отдела железнодорожного сообщения с Россией VR Виктория Хурри.

Вчера российская госкомпания РЖД попала в санкционные списки США и Великобритании. Оператором «Аллегро‎» является совместное предприятие VR и РЖД Karelian Trains. Официальное решение о прекращении движения должна принять компания VR.

Авиасообщение между Россией и Финляндией было прекращено из-за войны в Украине. Сейчас на самолете можно добраться только через одну из немногочисленных стран, в которые из России совершаются прямые рейсы. Автобусные компании Lux Express и Ecolines пока продолжают курсировать между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Есть также автобус из Петербурга в Лаппеенранта.