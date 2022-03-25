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Полиция поймала пьяную бабушку, которая подвергла внуков опасности

Яан Рапп
Полиция поймала пьяную бабушку, которая подвергла внуков опасности
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig/Sakala

Сотрудники Лыунаской префектуры задержали бабушку, которая подвергла опасности своих внуков.

Насколько известно, 59-летняя женщина занималась уборкой, проводила время с внуками и пекла им блины. К сожалению, параллельно с этим она потягивала вино, а потом вдруг решила с внуками, одному из которых шесть лет, а другому — три года, отправиться в поездку, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Об автомобиле, который виляет на шоссе Йыхви – Тарту – Валга в волости Эльва и выезжает на встречную полосу, в полицию сообщили бдительные участники дорожного движения. Полицейские установила, что сидевшая за рулем женщина была в состоянии сильного опьянения. Стражи порядка, чтобы подбодрить сидевших в машине детей, дали им плюшевых мишек и отвезли на патрульной машине к близкому родственнику, под опекой которого они оставались до приезда родителей.

Прокуратура предъявила задержанной подозрение в вождении автомобиля в нетрезвом виде и в рамках договорного производства суд признал ее виновной в этом. Она была приговорена к трем месяцам условного тюремного заключения с испытательным сроком в один год. Также она была лишена водительских прав на три месяца и в рамках принудительного взыскания судебных издержек и покрытия расходов на производство она должна заплатить 540 евро.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Алар Хяйдберг поблагодарил тех, кто позвонил в Центр тревоги. «Мы никогда не знаем, занимается ли посторонними вещами, стало ли плохо или находится ли в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля, который виляет на дороге. В любом случае все причины для такого стиля вождения опасны, поэтому важно сообщить о такой машине», - сказал он.

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