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В пожаре погиб человек

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В пожаре погиб человек
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Спасатели. Иллюстративное фото.
Спасатели. Иллюстративное фото. Фото: Mailiis Ollino

В пятницу, 25 марта, утром в волости Козе в поселке Равила в горящем доме был найден погибший человек.

В семь часов спасателей вызвали на Равила-теэ, где в горящем здании было найдено тело 47-летнего мужчины.

На тот момент, когда прибыли спасатели, в садовом домике площадью около 20 квадратных метром еще был дым и небольшой пожар, которые с помощью огнетушителя ликвидировали.

Поскольку погибший был найден в кровати, у которого на полу и начался пожар, по предварительной оценке, причиной пожара могло стать курение в кровати. Точные причины смерти будут выяснены в ходе дальнейшего производства.

В этом году в Эстонии в пожарах погибли уже 11 человек. Больше всего трагических пожаров происходит из-за халатного курения или использования открытого огня.

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