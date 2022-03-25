В пятницу, 25 марта, утром в волости Козе в поселке Равила в горящем доме был найден погибший человек.
В пожаре погиб человек
В пожаре погиб человек
В семь часов спасателей вызвали на Равила-теэ, где в горящем здании было найдено тело 47-летнего мужчины.
На тот момент, когда прибыли спасатели, в садовом домике площадью около 20 квадратных метром еще был дым и небольшой пожар, которые с помощью огнетушителя ликвидировали.
Поскольку погибший был найден в кровати, у которого на полу и начался пожар, по предварительной оценке, причиной пожара могло стать курение в кровати. Точные причины смерти будут выяснены в ходе дальнейшего производства.
В этом году в Эстонии в пожарах погибли уже 11 человек. Больше всего трагических пожаров происходит из-за халатного курения или использования открытого огня.