В пожаре погиб человек

В семь часов спасателей вызвали на Равила-теэ, где в горящем здании было найдено тело 47-летнего мужчины.

На тот момент, когда прибыли спасатели, в садовом домике площадью около 20 квадратных метром еще был дым и небольшой пожар, которые с помощью огнетушителя ликвидировали.

Поскольку погибший был найден в кровати, у которого на полу и начался пожар, по предварительной оценке, причиной пожара могло стать курение в кровати. Точные причины смерти будут выяснены в ходе дальнейшего производства.