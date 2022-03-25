Яна Тоом: мы не можем отдать Украину на растерзание

С момента начала войны России против Украины прошел месяц. Несмотря на то, что российская и украинская делегации не раз садились за стол переговоров, договориться о чем-либо существенном пока не удалось. Член Европарламента Яна Тоом подчеркивает, что не является военным экспертом, однако, ей кажется, что пазл все же сложнее, чем противостояние Украины и России.

«В конфликте задействовано множество игроков, включая США, НАТО, ЕС, и даже, пусть по касательной, Китай, так что не стоит сводить все к позиционной войне в буквальном смысле слова. На самом деле речь идет о своего рода прокси-войне России и НАТО, так что желание договориться зависит от того, насколько высок болевой порог всех участников конфликта», - говорит она.

Осуждая развязанную Владимиром Путиным агрессию против Украины, Яна Тоом четко понимает, что ведение переговоров если и предполагает в начале обмен обвинениями, должно в какой-то момент перейти в конструктивное русло. «Я очень сомневаюсь, что украинская делегация начинает каждый новый раунд переговоров со слов о нарушениях всевозможных договоренностей и международных преступлениях. Уверена, что и российская сторона за столом переговоров более сдержана, чем Мария Захарова в пресс-релизах ­– воинственную риторику могут позволить себе люди, от которых исход переговоров не зависит. И еще – войны редко заканчиваются на поле боя, обычно война заканчивается все-таки за столом переговоров, и нынешняя война, сколь бы масштабной она ни оказалась, не станет исключением», - уверена член Европарламента.

Яна Тоом приветствует любые усилия, направленные на деэскалацию, в том числе участие других стран в качестве посредников в переговорах. «Зеленский постоянно говорит о том, что готов встретиться с Путиным лицом к лицу и провести переговоры, в этом смысле посредники необязательны. Другое дело, что на переговорах в сложных условиях, а война – условия сложнее не бывает, посредники обычно есть – это третьи страны, которые выполняют функцию модераторов и позволяют переговорам не прерваться, несмотря на эмоции, - отмечает она. - Между прочим, Макрон, когда то и дело звонил то Путину, то Зеленскому, выполнял именно функцию посредника. И еще: после прекращения войны должны появиться гарантии безопасности для Украины. И посредники вполне могут стать такими гарантами».

Власти Украины изо дня в день просят НАТО закрыть небо. Произойдет ли это? Как объясняет евродепутат, НАТО, отказываясь закрывать небо, говорит о том, что это гарантированное начало Третьей мировой, и еще о том, что угроза с неба для Украины не столь велика. Украина говорит обратное, и ее можно понять.

«Думаю, и мнение НАТО может измениться в зависимости от того, как именно эта страшная война продолжится. В чем я точно уверена – так это в том, что нам нужно помогать Украине куда больше. Сейчас ситуация немного напоминает 1944 год: идет Варшавское восстание, а Красная армия стоит на другом берегу Вислы и ничем полякам не помогает, и в результате немцы почти всех убивают и сравнивают город с землей. И многие поляки не забыли об этом до сих пор. Да, мы чем-то Украине помогаем – но помогать ей надо больше. И пока мы этого не делаем, трещина между Украиной и Европой, Украиной и Западом ширится. Такого быть просто не должно, мы не можем отдать Украину на растерзание», - заявила она.

Параллельно идет не менее беспощадная коммуникационная война. Ее влияние мы чувствуем и в Эстонии в виде раскола в обществе, фейковых новостей, большой концентрации ненависти, агрессии и неприятия другой точки зрения. По мнению Яны Тоом, раскол мог бы быть меньше, если бы Эстония по-другому относилась к негражданам и нашим гражданам РФ – их все-таки больше 10 процентов от населения страны.