Еврокомиссия хотела бы в ближайшее время по ускоренной процедуре начать рассмотрение заявок Украины, Грузии и Молдавии на получение статуса кандидата в члены ЕС, сообщило в пятницу издание Die Welt со ссылкой на собственные данные.
СМИ: Еврокомиссия планирует в ускоренном темпе рассмотреть выдачу Украине, Грузии и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС
СМИ: Еврокомиссия планирует в ускоренном темпе рассмотреть выдачу Украине, Грузии и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС
"Через несколько недель эти вопросы поступят к заинтересованным странам, это будет "ускоренный процесс", но вместе с тем он может длиться очень долго и с неясным результатом", - отмечает газета.
Издание отмечает, что хотя эта процедура не гарантирует автоматическое членство Украины в ЕС, однако подобный шаг имел бы символическое значение для Киева.
Die Welt напоминает, что по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС в блоке существуют разногласия: ФРГ, Франция и Нидерланды выступают против, а страны ЕС в Восточной Европе и Балтии - наоборот.
Накануне председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что Евросоюз должен дать Украине надежду на европейскую перспективу.