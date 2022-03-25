СМИ: Еврокомиссия планирует в ускоренном темпе рассмотреть выдачу Украине, Грузии и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС

"Через несколько недель эти вопросы поступят к заинтересованным странам, это будет "ускоренный процесс", но вместе с тем он может длиться очень долго и с неясным результатом", - отмечает газета.

Издание отмечает, что хотя эта процедура не гарантирует автоматическое членство Украины в ЕС, однако подобный шаг имел бы символическое значение для Киева.

Die Welt напоминает, что по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС в блоке существуют разногласия: ФРГ, Франция и Нидерланды выступают против, а страны ЕС в Восточной Европе и Балтии - наоборот.