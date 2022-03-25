В начале февраля по стране прогремела новость о том, что присяжный адвокат Роберт Сарв со дня исключен из адвокатуры. Сам он считает, что за этим стоят завистливые коллеги, сообщает программа Kuuuurija.
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К исключению знаменитого адвоката Сарва из адвокатуры привела зависть коллег?
К исключению знаменитого адвоката Сарва из адвокатуры привела зависть коллег?
Тогдашний председатель коллегии адвокатов Яанус Техвер дал cразу несколько интервью по этому поводу, но причина исключения Сарва из адвокатуры оставалась неясной.
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