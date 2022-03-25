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К исключению знаменитого адвоката Сарва из адвокатуры привела зависть коллег?

Kuuuurija
К исключению знаменитого адвоката Сарва из адвокатуры привела зависть коллег?
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Kuuuurija vene keeles: Robert Sarv heideti advokatuurist välja
Kuuuurija vene keeles: Robert Sarv heideti advokatuurist välja Фото: Pilt videost

В начале февраля по стране прогремела новость о том, что присяжный адвокат Роберт Сарв со дня исключен из адвокатуры. Сам он считает, что за этим стоят завистливые коллеги, сообщает программа Kuuuurija.

Тогдашний председатель коллегии адвокатов Яанус Техвер дал cразу несколько интервью по этому поводу, но причина исключения Сарва из адвокатуры оставалась неясной.

"Надо ли было об этом столь злобно и однобоко трубить? Я так не считаю, - говорит сам Роберт Сарв в эфире программы Kuuuurija. - Исключения адвокатов из организации происходят практически каждый месяц. Я так понимаю, что я - особый случай".

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