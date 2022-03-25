По словам евродепутата Марины Кальюранд, чтобы договориться об окончании войны, у обеих сторон должна быть политическая воля и готовность, а также возможность идти на компромиссы. Сегодня между Украиной и Россией этого нет и не может быть, поскольку понятия и требования кардинально различаются.
Марина Кальюранд: частичное закрытие неба над Украиной более реалистично
«Путин и его сторонники действуют в совершенно иной реальности, которую они сами создали для себя и своих людей. Они говорят о "денацификации Украины", отрицают атаки на гражданские объекты и убийства гражданских лиц. В случае с Путиным и его сторонниками мы имеем дело с военными преступниками, которые должны быть привлечены к ответственности. Украина сражается за свое право на существование и право быть независимой. Украину поддерживает большинство государств - это доказало недавнее голосование в ООН, где агрессию России осудила 141 страна», - сказала Марина Кальюранд.
Как отмечает евродепутат, сложно представить себе, что в данной ситуации можно вообще о чем-либо договориться: даже попытки создания гуманитарных коридоров для вывода гражданских лиц с территорий боевых действий не увенчались успехом из-за российской стороны.
«Разумеется, в интересах Украины прекратить боевые действия как можно скорее, чтобы сберечь людские жизни и уменьшить масштабы гуманитарной катастрофы. На сегодняшний день Украину покинуло более четырех миллионов человек, эксперты считают, что в ближайшее время беженцами станут еще шесть миллионов. Погибло более 1000 гражданских лиц и более 100 детей. Это ужасные цифры. Но вопрос: какой мир предлагают Украине и какую цену придется заплатить? Президент Зеленский очень ясно сказал, что Украина не откажется от принципов независимости и территориальной целостности. Это в свою очередь неприемлемо для России, которая требует признания Крыма своей частью и т.д.», - заявила Марина Кальюранд.
По ее словам, окончание войны зависит от того, что будет происходить и какие решения будут приняты в России: «На сегодняшний день Путин является агрессором и парией, он больше никогда не будет на равных сидеть за столом переговоров с главами других государств. По крайней мере, в демократическом мире. Путинский план блицкрига провалился. Он ведет себя непредсказуемо, как загнанный в угол дикий зверь, потому что ему уже нечего терять. Война закончится победой Украины и падением путинского режима и его военной машины. Другого решения быть не может - и его не будет. Поскольку это означало бы победу Путина и его режима, а также еще большую угрозу для Европы и всего мира. Поэтому важно, чтобы ЕС, НАТО и другие страны продолжали поддержку Украины на всех уровнях - начиная с поддержки оружием и санкциями против России и заканчивая гуманитарной помощью, помощью беженцам».
Член Европарламента от Эстонии уверена, что дипломатические отношения должны сохраняться даже в самых сложных ситуациях, пусть на минимальном уровне. «В этом смысле хорошо, что главы стран-членов ЕС и НАТО говорят Путину о безвыходном положении, в котором находятся и он сам, и его режим, а также заявляют о своей всесторонней поддержке Украины. Сейчас сложно предугадать, может ли это стать настоящим посредничеством в переговорах. Это также зависит от уровня доверия и уважения к возможному посреднику», - отмечает Марина Кальюранд.
Закрытие воздушного пространства она называет сложным вопросом: это означало бы готовность сбивать российские военные самолеты, нарушающие границы неба Украины. А это в свою очередь означает прямое военное противостояние России и НАТО.
«Сейчас этого пытаются избежать, чтобы не произошло эскалации военных действий на территории стран НАТО. Ясно, что Россия ответит на атаки и начнет бомбить военные аэродромы, откуда в воздух поднимаются натовские самолеты, а также страны, чьи самолеты либо пилоты участвуют в обороне воздушного пространства, - объясняет евродепутат. - Нельзя исключать, что в какой-то момент будет принято решение закрыть небо над Украиной. Сейчас готовности к этому нет и, к сожалению, погибнет еще много украинцев к тому моменту, когда возникнет политическая воля для подобных действий. В последние дни вместо полного закрытия неба Украина просила сделать это частично: в западной части Украины и там, где необходимо защитить гуманитарные коридоры. Я считаю, что такое частичное закрытие воздушного пространства более реалистично».
На пропаганду и информационную войну Марина Кальюранд предлагает отвечать основанной на фактах правдивой информацией. Также ей приятно знать, что в последние недели увеличилось доверие к Радио 4 и ЭТВ+, а также существенно уменьшилось доверие к российским телеканалам.
«В том числе и русскоязычный Postimees делает достойную благодарности работу. Остается надеяться, что русскоязычные жители Эстонии найдут источники и СМИ с достоверной информацией. Правительство, со своей стороны, должно способствовать финансированию русскоязычных СМИ. Особенно в нынешней критической ситуации: чтобы достучаться до каждого человека и препятствовать распространению дезинформации в Эстонии. Ложь следует изобличать, а на лже-новости нужно отвечать фактами. Я желаю людям доверять трезвому рассудку и думать, прежде чем верить чему-либо или распространять кажущуюся подозрительной информацию. Однозначно следует говорить о войне в школах, на уроках обществоведения, чтобы ученики смогли получить информацию основанную на фактах, смогли обсудить и обдумать. Только так можно бороться с распространением дезинформации», - добавила она.