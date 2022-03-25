Марина Кальюранд: частичное закрытие неба над Украиной более реалистично

«Путин и его сторонники действуют в совершенно иной реальности, которую они сами создали для себя и своих людей. Они говорят о "денацификации Украины", отрицают атаки на гражданские объекты и убийства гражданских лиц. В случае с Путиным и его сторонниками мы имеем дело с военными преступниками, которые должны быть привлечены к ответственности. Украина сражается за свое право на существование и право быть независимой. Украину поддерживает большинство государств - это доказало недавнее голосование в ООН, где агрессию России осудила 141 страна», - сказала Марина Кальюранд.

Как отмечает евродепутат, сложно представить себе, что в данной ситуации можно вообще о чем-либо договориться: даже попытки создания гуманитарных коридоров для вывода гражданских лиц с территорий боевых действий не увенчались успехом из-за российской стороны.

«Разумеется, в интересах Украины прекратить боевые действия как можно скорее, чтобы сберечь людские жизни и уменьшить масштабы гуманитарной катастрофы. На сегодняшний день Украину покинуло более четырех миллионов человек, эксперты считают, что в ближайшее время беженцами станут еще шесть миллионов. Погибло более 1000 гражданских лиц и более 100 детей. Это ужасные цифры. Но вопрос: какой мир предлагают Украине и какую цену придется заплатить? Президент Зеленский очень ясно сказал, что Украина не откажется от принципов независимости и территориальной целостности. Это в свою очередь неприемлемо для России, которая требует признания Крыма своей частью и т.д.», - заявила Марина Кальюранд.

По ее словам, окончание войны зависит от того, что будет происходить и какие решения будут приняты в России: «На сегодняшний день Путин является агрессором и парией, он больше никогда не будет на равных сидеть за столом переговоров с главами других государств. По крайней мере, в демократическом мире. Путинский план блицкрига провалился. Он ведет себя непредсказуемо, как загнанный в угол дикий зверь, потому что ему уже нечего терять. Война закончится победой Украины и падением путинского режима и его военной машины. Другого решения быть не может - и его не будет. Поскольку это означало бы победу Путина и его режима, а также еще большую угрозу для Европы и всего мира. Поэтому важно, чтобы ЕС, НАТО и другие страны продолжали поддержку Украины на всех уровнях - начиная с поддержки оружием и санкциями против России и заканчивая гуманитарной помощью, помощью беженцам».